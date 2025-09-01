Понедельник, 1 Сентября 2025 14:57

АрмИнфо. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала очередной обзор по ситуации с религиозной свободой в Азербайджане, рекомендовав Госдепу США оставить Азербайджан в особом списке наблюдения за грубыми нарушениями свободы вероисповедания.

В отчете подчеркивается, условия религиозной свободы в Азербайджане остаются крайне ограниченными. В документе подчеркивается, что Азербайджан продолжает применять драконовский закон о религии, который криминализирует незарегистрированную религиозную деятельность и предоставляет государству контроль над зарегистрированными религиозными организациями.

"Азербайджан продолжает заключать в тюрьмы мусульман-шиитов, не признающих контролируемые государством мусульманские институты и деятелей. Продолжающиеся репрессии в отношении независимого гражданского общества, особенно журналистов и правозащитников, привели к сокращению объёма сообщений и достоверной информации о правах человека и свободе вероисповедания в стране.

Как задержанные религиозные деятели, так и представители гражданского общества сообщали о пытках, сексуальном насилии, бесчеловечных условиях жизни и других видах жестокого обращения со стороны правоохранительных органов и тюремной администрации. Исторические армянские религиозные объекты в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах по-прежнему находятся под угрозой после того, как Азербайджан вновь занял эти территории в 2020 и 2023 годах", - говорится в обзоре.

"Полный контроль правительства над религиозной жизнью не оставляет места для независимых религиозных объединений, самовыражения или деятельности.

Комиссия рекомендовала Государственному департаменту США оставить Азербайджан в особом списке наблюдения за грубыми нарушениями свободы вероисповедания. В июне USCIRF провела слушания по ситуации с религиозной свободой в Азербайджане", - говорится в рекомендации обзора.

Также напоминается, что Госдепартамент впервые включил Азербайджан в список особого наблюдения в декабре 2023 года.