Понедельник, 1 Сентября 2025 14:32

АрмИнфо. В рамках производства по делу судей Административного суда арестован адвокат Армен Оганян. Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двух фигурантов дела, в том числе Армена Оганяна. Информацию подтвердили <Pastinfo> в суде.

Согласно изданию, на данный момент вопрос о даче согласия на возбуждение публичного уголовного преследования в отношении судей в Административном суде не обсуждался, по крайней мере, так заверяют в ведомстве.

Напомним, что 29 августа следователи Антикорупционного комитета провели обыски в служебных кабинетах и квартирах трёх судей Административного суда, включая бывшего председателя суда Аргишти Казаряна.

Хотя в Высшем судебном совете ранее опровергли информацию о задержании или приводе судей, однако источники издания заверяют, что после обысков судьи были фактически задержаны, то есть их передвижение было ограничено, что также считается задержанием, поскольку задержание подразумевает не только процессуальный статус задержанного. После проведенных действий несколько человек были также доставлены в орган предварительного следствия.

В интервью Pastinfo в Антикоррупционном комитете подтвердили, что обыски в квартирах и офисах представителей судебной системы проводились в рамках уголовного производства, возбужденного по факту получения взятки в особо крупном размере. Был задержан ряд лиц, в том числе адвокат Армен Оганян.