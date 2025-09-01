Понедельник, 1 Сентября 2025 14:13

АрмИнфо. Объединение "Во имя Арцаха", совместно с 80 неправительственными организациями Нагорно-Карабахской Республики, направило обращение действующему председателю ОБСЕ и всем государствам-членам, выразив обеспокоенность и решительный протест в связи с процессами, направленными на ликвидацию Минской группы ОБСЕ.

В заявлении в этом ключе подчеркивается, что парафированное соглашение в Вашингтоне не может рассматриваться как справедливое и всеобъемлющее урегулирование конфликта, поскольку оно полностью игнорирует права народа Арцаха, исключая его из переговоров и процесса урегулирования. "Если государства-члены ОБСЕ, тем не менее, решат согласовать свои шаги с совместным подходом Армении и Азербайджана и пойти на роспуск МГ ОБСЕ, то мы, при всем уважении, обращаем внимание ОБСЕ и ее государств-членов на то обстоятельство, что при принятии любого подобного решения необходимо строго руководствоваться процедурными правилами организации. В частности, следует напомнить, что полномочия по созданию, а следовательно, и ликвидации Минского процесса принадлежат исключительно саммиту глав государств или правительств государств-членов ОБСЕ как высшему органу, принимающему решения в организации", - обратили внимание в Объединении "Во имя Арцаха".

Между тем, как подчеркивается в заявлении, парафированное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое сейчас преподносится как решение конфликта, на самом деле является результатом незаконного применения силы Азербайджаном. Помимо этого, обращается внимание, что после встречи в Вашингтоне, премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 августа заявил, что возвращение армян Арцаха "нереалистично " и обсуждение этого вопроса может угрожать миру.

Как отмечается в заявлении, это еще раз доказывает, что в тексте отсутствуют положения, гарантирующие права армян Нагорного Карабаха. "То есть, фундаментальные вопросы, касающиеся статуса Арцаха и защиты прав его народа, остаются нерешенными и должны стать предметом отдельного международного урегулирования. Пока не существует какой-либо реальной перспективы создания нового механизма, наделенного международной легитимностью, Минский процесс остается последней действующей институциональной структурой и последним источником надежды народа Арцаха. Отсутствие ощутимых результатов на сегодняшний день не может быть истолковано как прекращение международно-признанного мандата Минской группы ОБСЕ или потеря правовых основ для ее деятельности. Напротив, сохранение МГ ОБСЕ и связанных с ней структур в качестве законных механизмов ОБСЕ остается единственной гарантией того, что мирный процесс будет продолжаться в рамках международного права и принципов Хельсинкского Заключительного акта, а не путем применения незаконной силы или одностороннего политического принуждения", - подчеркнули в Объединении "Во имя Арцаха".

Отмечается также, что урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта не должно зависеть от двустороннего процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. "Хотя нормализация отношений между двумя государствами важна, она не может изменить сути конфликта. Минская группа ОБСЕ была специально сформирована для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, который возник из- за попыток Азербайджана силой подавить право народа Арцаха на самоопределение. Следует напомнить, что в рамках Минского процесса Нагорный Карабах был признан полноправной стороной конфликта, и этот статус был подтвержден решением Будапештского саммита ОБСЕ", - заметили в Объединении.

В связи с вышесказанным в заявлении подчеркивается, что роспуск Советом министров структуры будет означать не только серьезное нарушение процедурных правил ОБСЕ, но и на практике будет рассматриваться как легитимизация этнической чистки, проведенной Азербайджаном против народа Арцаха. "Такой шаг подорвет репутацию организации, создаст риск глубокого институционального кризиса и поставит под сомнение стабильность самой ОБСЕ. Более того, фактическое одобрение насильственного перемещения армянского населения Арцаха создаст чрезвычайно опасный прецедент, посылая сигнал о том, что конфликты на территории ОБСЕ и за ее пределами могут быть разрешены не путем диалога, переговоров и компромиссов, а путем незаконного применения силы, этнических чисток и даже геноцида. Такой исход будет категорически противоречить принципам, на которых основана ОБСЕ, и подорвет доверие к международной системе в целом", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. В Азербайджане заявили, что решение об упразднении Минской группы ОБСЕ может быть принято 1 сентября.

Отметим, что Минская группа ОБСЕ, созданная в далеком 1992 году, возглавляла трудный процесс поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция.