АрмИнфо. В рамках саммита ШОС президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на повестке была в том числе и ситуация на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин на открытии встречи заявил, что очень высоко ценю личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном взаимоуважительном ключе. По его словам, это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей.

"Мы рассматриваем Турцию в качестве надёжного, проверенного временем партнёра как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены и динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объём товарооборота вырос на 6,6 процента, а в первом полугодии нынешнего года увеличился ещё почти на три процента", - сказал Путин.

По его словам, на взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас, в России, в машиностроении, металлургии, деревообработке. С его слов, партнёрство в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер.

"Мы ценим конструктивное взаимодействие с Турцией на международной арене, в том числе за счёт совместной работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где Ваша страна с 2012 года имеет статус партнёра по диалогу.

Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее.

В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер", - приводит слова Путина его пресс-служба.

В свою очередь Эрдоган вновь пригласил Путина в Турцию. "Вы знаете, Вам известно, что у нас есть желание принять Вас в нашей стране. Это остаётся в силе, и мы в скором времени желаем увидеть Вас в нашей стране. У нас сложились доверительные отношения. Наши отношения развиваются, не подвергаясь влиянию конъюнктурных проблем. Наши технические переговоры продолжаются, [идут в] положительную сторону, направленную на разработку альтернативных решений, которые не помешают интеграции наших финансовых институтов с международными рынками", - отметил президент Турции.