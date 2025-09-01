Понедельник, 1 Сентября 2025 13:21

АрмИнфо. Армянская сторона парафировав мирное соглашение с Азербайджаном в Вашингтоне не зафиксировала каких-либо достижений, которые защитили бы территориальную целостность страны. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов от оппозиционной фракции "Армения" Анны Григорян, Артурв Хачатрянв, Гегама Манукяна и Кристине Варданян.

Касаясь высказываний министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью Общественному телевидению от 27 августа с. г. о том, что с Азербайджаном якобы никогда не обсуждался вопрос о закреплении в соглашении конкретной карты, по которой будет проводится делимитация и демаркация, заявил, что Мирзоян врет.

По их словам, изначально в процессе согласования парафированного соглашения в предложениях армянской стороны в качестве основы для делимитации и демаркации предлагалось принять карты Советского Генштаба 1974-1979 годов. "Однако, Азербайджанская сторона предложила использовать общую формулировку без фиксации конкретных дат карт. Как видно из опубликованного текста парафированного соглашения, Армения уступила и в этом пункте, приняв очередное требование Азербайджана. Это означает, что четкий контур границы Армении документом не закреплен ", - поясняется в заявлении.

Таким образом, по словам депутатов, это в очередной раз доказывает, что переговоры ведутся по логике полного удовлетворения требований Азербайджана, а армянская сторона не зафиксировала каких-либо достижений, которые защитили бы территориальную целостность страны.

"Единственный вариант опровергнуть это заявление - полностью опубликовать все согласованные пункты. В этом случае будет раскрыт полный провал нынешней переговорной "группы". Целью действующего режима никогда не было обеспечение благоприятных для армян формулировок. Их единственная цель - легитимизировать требования Азербайджана и создать иллюзию отсутствия альтернативы в глазах народа. В этом суть действий власти - лгать, вводить в заблуждение и обосновывать требования Азербайджана", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Кроме того, согласно декларации, стороны ведут добросовестные переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с положениями, согласованными комиссиями, с целью заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между ними. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.