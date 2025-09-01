Понедельник, 1 Сентября 2025 13:09

АрмИнфо. В кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, стороны обсудили вопросы мирного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику, сформировавшуюся по итогам недавнего саммита в Вашингтоне, что свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений.

Стороны договорились о продолжении контактов.

Напомним, что в кулуарах саммита ШОС прошло неформальное общение также Пашиняна и президента Турции Эрдогана.