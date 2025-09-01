Понедельник, 1 Сентября 2025 12:09

АрмИнфо. Адвокаты президента Арцаха Самвела Шахраманяна от его имени подали иск против Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении и других ответственных лиц за клеветнические утверждения, содержащиеся в учебнике "История Армении" за 9-ый класс касательно событий вокруг Арцаха в период с осени 2020 года по осень 2023 года.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук адвокат Роман Ерицян, они намерены требовать опровержения ложных сведений о президенте, содержащихся в учебнике. В частности, как пояснил Ерицян, речь идет о таких формулировках в учебнике, как "Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске Арцаха" или "Шахраманян является тем, кто сдал НКР". Адвокат уверен, что таким образом власти Армении намерены перенести ответственность за сдачу Нагорно-Карабахской Республики на арцахское руководство.

"Мы полны решимости бороться со всеми искажениями истории и попытками ввести в заблуждение новое поколение. Арцахцы прекрасно знают, кто сдал нашу родину и для нас подобные формулировки недопустимы. Но если все так и останется, то эта информация будет передаваться из поколения в поколение, и со временем будет уже восприниматься как истина. И это в том случае, когда авторы учебника никогда не видели данный указ. Кроме того, в учебнике не нашли место события, которые последовали за этим указом, а также нет ни слова о том, что президент не имел полномочий подписывать подобный указ", - заметил Ерицян.

Адвокат также обратил внимание, что по этим же учебникам, по сути, будут заниматься теперь и арцахские дети, которые после насильственного перемещения учатся в школах Армении. Более того, он сообщил, что в этом году в 9 класс пойдет дочка президента Арцаха. "И учителя будут, по-видимому, ей заявлять, что именно ее отец сдал Арцах", - посетовал адвокат.

В этом ключе он также сообщил, что в учебниках есть задание, которое призывает детей соотнести имя Самвела Шахраманяна с такими выражениями, как "роспуск, сдача или падение" Арцаха. "Против этого нужно бороться, защита уже подала соответствующий иск в суд по опровержению клеветы. Кроме того, будет подан иск с требованием до решения суда по этому делу запретить в школах проводить занятия по этим учебникам. Уверен, что суд вынесет правильное решение. Но, тем не менее, призываю наших соотечественников, чтобы они, в том числе, не молчали и боролись против этого различными методами. В том числе обращаюсь к арцахским учителям, которые продолжают свою деятельность в Армении, чтобы они также руководствовались действительностью, а не формулировками, представленными в книге", - призвал Ерицян.

Напомним, что власти Армении инициировали изменения в истории армянского народа несмотря на общественный протест. Андреасян проигнорировала все замечания научного сообщества страны. Последние указывали наличие серьезных концептуальных, методологических и педагогических проблем в новоиспеченных учебниках, составленных автором, избранными МОНКС. Они подчеркивали необходимость создания учебника не одним человеком, а группой экспертов, специализирующихся на различных исторических периодах. Кроме того, было отмечено преобладание гипотетических подходов в тексте вместо опоры на неопровержимые факты.

Эксперты выражали убеждение, что власти Армении таким образом стремятся минимизировать историческое наследие армянского народа. Переименование предмета "История армянского народа" в "Историю Армении" рассматривалось как очередная антинациональная инициатива, поскольку история Армении охватывает более широкий спектр, включая историю армянского народа от Айка до Урарту, все армянские царства и богатую историю армянской диаспоры на протяжении веков. В то время как современная Армения формировалась всего два столетия назад, в основном в результате Геноцида армян и утраты независимости.