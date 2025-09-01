Понедельник, 1 Сентября 2025 12:06

АрмИнфо. Уволенный ранее глава Высшего судебного совета (ВСС) Армении назначен представителем по международным правовым вопросам.

<Руководствуясь частью 26 статьи 9 Закона <О государственной службе>, Карен Андреасян назначен представителем по международным правовым вопросам>, - говорится в решении премьера Никола Пашиняна от 30 августа.

Ранее эту должность занимал Егише Киракосян, а с 6 марта текущего года пост оставался вакантным. Руководил Офисом по международным правовым вопросам аппарата премьера Липарит Дрмеян, который был уволен 29 августа - на следующий день после <известного брифинга> Пашиняна в правительстве.

Напомним, 28 августа Пашинян, отвечая на ремарку журналиста о том, что даже правительство признает обязательность исполнения Стокгольмского арбитражного суда, заявил: <Кто сказал, что правительство признаёт обязательность исполнения решения Стокгольмского арбитража? Кто высказал такую позицию - пусть прямо сейчас напишет заявление и уйдёт. Абсолютно недопустима такая позиция>. В ответ на замечание журналиста о том, что такую позицию выразило само правительство, Пашинян ответил: <Правительство - это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, чья позиция отличается от моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и выйдут из здания. Если нет - я сам их уволю>. На вопрос о возможных последствиях для государства в случае невыполнения решения, Пашинян ответил, что в арбитраже правительство одержало победу и будет отстаивать свою позицию.

Между тем ранее Карен Андреасян возглавлял министерство юстиции Армении (в 2021- 2022 годах), после чего был назначен председателем Высшего судебного совета. 18 ноября 2024 года он подал в отставку с поста главы совета и перестал быть членом ВСС. В тот же день заявления об уходе подали ещё пять представителей правительства Армении после того, как Пашинян отправил им SMS с призывом уйти в отставку.

Позже Пашинян признался, что сам попросил некоторых высокопоставленных должностных лиц покинуть занимаемые ими должности. <Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о которых я публично говорил>, - написал Никол Пашинян в соцсетях.

А отставки начались вскоре после последнего заседания правительства, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян заявил главам правоохранительных органов, судебной системы, что чаша его терпения переполнилась. <Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>, - сказал Никол Пашинян.