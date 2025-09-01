Понедельник, 1 Сентября 2025 11:37

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Согласно пресс-службе армянского кабмина, собеседники подчеркнули важность шагов, направленных на установление стабильности и мира в регионе.

Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций.

Стороны договорились о продолжении диалога.