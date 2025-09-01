Понедельник, 1 Сентября 2025 10:58

АрмИнфо. В Ереване и Пекине убеждены, что геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации, не принесут пользы, и совместно выступают против любых шагов, дестабилизирующих ситуацию в регионе и провоцирующих новую эскалацию. Об этом говорится в Совместном заявлении об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой.

<Республика Армения и Китайская Народная Республика, основываясь на многовековой дружбе между народами двух стран, разделяя общее мнение о том, что с момента установления дипломатических отношений 6 апреля 1992 года двусторонние отношения динамично развиваются, а сотрудничество между двумя странами достигло позитивных результатов в различных областях, будучи всецело привержены расширению взаимодействия в политической, экономической, культурной и социальной сферах, а также в международных делах, и содействию региональному и глобальному миру и стабильности, достигли соглашения об установлении стратегического партнерства, продолжая руководствоваться основополагающими принципами двусторонних отношений, которые характеризуются равноправием, взаимным уважением и доверием, а также взаимовыгодным сотрудничеством>, - говорится в документе.

Отмечается, что стороны руководствуются принципами мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование.

Стороны также уважают выбранные другой стороной в соответствии с национальными особенностями пути развития и самостоятельность принятия решений в политике двусторонних отношений; действуют друг для друга как надежные партнеры, воздерживаются от действий, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития другой стороны, а также от любых действий, нарушающих взаимное доверие между двумя странами и дружбу между народами.

<Армянская сторона подтверждает свою позицию в поддержку принципа <Одного Китая>, признавая, что в мире существует только один Китай и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай; решительно выступает против любой формы <независимости Тайваня> и поддерживает усилия Китая по национальному воссоединению.

Китайская сторона подтверждает свою твердую поддержку политической независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Армения. Китай поддерживает предложенную армянской стороной повестку мира и приветствует инициативу <Перекресток мира>>, - отмечается в заявлении.

Стороны выражают готовность к укреплению политического диалога на высоком уровне, проведению регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, а также к расширению контактов между центральными и местными органами власти и между политическими партиями в целях обмена опытом и укрепления взаимодействия.

Ереван и Пекин придают большое значение дальнейшему сотрудничеству между законодательными органами двух стран и подчеркивают важность парламентской дипломатии в развитии двустороннего политического диалога.

Стороны подчеркивают необходимость дальнейшего развития механизмов взаимодействия между правительствами двух стран для обмена мнениями по вопросам развития и безопасности.

РА и КНР готовы укреплять сотрудничество и обмен опытом в правовой и судебной сферах на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения.

<Стороны выражают готовность укреплять сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, прилагать совместные усилия по противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму, киберпреступности и другим видам транснациональной преступности.

Стороны продолжат укреплять межрегиональное сотрудничество. Они продолжат совершенствовать политическую и договорно-правовую базу для углубления сотрудничества в различных областях>, - говорится в совместном заявлении.