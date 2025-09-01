Понедельник, 1 Сентября 2025 10:47

АрмИнфо. В городе Тяньцзинь состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

КАк сообщает пресс-служба армянского кабмина, председатель Китайской Народной Республики приветствовал визит премьер-министра Республики Армения и его участие в саммите ШОС в формате ШОС+. Си Цзиньпин высоко оценил многовековые дружественные отношения между двумя странами и отметил, что двустороннее сотрудничество стабильно развивается. Он подчеркнул, что Китайская Народная Республика безоговорочно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения. В то же время председатель КНР подчеркнул, что Китай поддерживает проект правительства Армении <Перекресток мира> и разблокирование региональных коммуникаций.

Си Цзиньпин приветствовал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Коснувшись перспектив развития двусторонних отношений, он подчеркнул важность активной деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, отметив, что она должна в полной мере раскрыть потенциал двустороннего экономического взаимодействия и предпринять последовательные шаги для его реализации.

Премьер-министр Пашинян выразил благодарность за теплый прием. Он отметил, что высокий уровень установившегося между двумя странами политического диалога отражается также во взаимной поддержке по представляющим для сторон особое значение вопросам. По его словам, Армения подтверждает свою приверженность принципу <Одного Китая>.Он также подчеркнул важность реализации разработанного правительством Республики Армения проекта <Перекресток мира>, который направлен на укрепление как региональной, так и межрегиональной стабильности и интеграции, а также отметил, что этот проект может быть тесно увязан с инициативой Китая <Пояс и путь>, к которой Армения официально присоединилась одной из первых.

По словам Никола Пашиняна, в результате этой встречи двусторонние отношения на высоком уровне будут развиваться и укрепляться по-новому. Премьер-министр Армении выразил надежду на последовательное повышение уровня торгово-экономического сотрудничества и на реализацию новых совместных инвестиционных проектов. Глава государства подчеркнул заинтересованность правительства Армении в расширении инвестиционных проектов в Армении со стороны китайских компаний.

По итогам встречи стороны заявили, что между Арменией и Китаем устанавливается стратегическое партнерство, о чем было принято совместное заявление.

В ходе встречи лидеры двух стран также подчеркнули важность развития сотрудничества в области науки, образования, культуры, туризма, информации, метрологии и в других сферах.

Никол Пашинян подтвердил стремление Армении вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Была достигнута договоренность об углублении взаимодействия в рамках ШОС.