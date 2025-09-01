Понедельник, 1 Сентября 2025 10:38

АрмИнфо. Сердар Бердымухамедов, Президент Туркменистана.

Уважаемые китайские друзья!

Прежде всего хотел бы выразить благодарность руководству газеты «Жэньминь жибао» за инициативу публикации этой статьи в преддверии визита делегации Туркменистана в Китайскую Народную Республику. Я с готовностью на неё откликнулся. Считаю, что прямое обращение к многомиллионной аудитории столь солидного и авторитетного издания поможет ей лучше узнать суть взаимоотношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой, яснее оценить нынешнюю и будущую совместную деятельность двух государств на благо наших народов и в соответствии с их коренными интересами.

Вот уже более 30 лет Туркменистан и Китайская Народная Республика развивают свои отношения как независимые государства. За этот, в общем-то, короткий по историческим меркам срок был пройден большой созидательный путь. Налажены тесные политические, торгово-экономические и гуманитарные связи. На регулярную основу поставлены контакты между руководством двух стран. Создана солидная правовая база сотрудничества.

В сентябре 2013 года состоялось историческое событие, предопределившее суть и направленность наших отношений на долгосрочную перспективу – в Ашхабаде подписана Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнёрства между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. Также в мае 2014 года были приняты Совместная декларация о развитии и углублении отношений стратегического партнёрства между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой и Заявление о принятии Плана развития отношений стратегического партнёрства между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой на 2014–2018 годы.

И всё же, говоря о несомненных достижениях в современном развитии двусторонних связей, нельзя рассматривать их в отрыве от глубокого многовекового общего наследия, объединяющего наши народы. Именно они, убеждён, стали самой прочной, фундаментальной опорой нынешних глубоко обоснованных реалий туркмено-китайского всестороннего стратегического партнёрства.

В исторических документах, летописях, литературных памятниках сохранились неопровержимые свидетельства тесных политических, торговых, коммерческих, культурных контактов между туркменами и китайцами.

Они насчитывают не одно столетие. Веками создавался определённый тип взаимоотношений между двумя народами, формировалось представление друг о друге, происходило взаимное познание и понимание. И нужно сказать, что это был благотворный, позитивный и созидательный процесс, который охватывал многие сферы и существенно повлиял на цивилизационное развитие в Азии, содействовал процветанию и взаимному материальному и духовному обогащению не только туркмен и китайцев, но и других народов континента, непосредственных соседей и более дальних стран.

Ключевым фактором данной исторической траектории, участниками которой были наши два народа, стал Великий Шёлковый путь. И я убеждён, что есть глубокая логика, истина и верность, когда сегодня мы говорим о себе как о наследниках и продолжателях этого исторического факта. Закономерно, что, характеризуя китайскую концепцию «Один пояс, один путь» и туркменскую инициативу «Возрождение Великого Шёлкового пути», мы подчёркиваем близость, философскую и практическую тождественность двух этих значимых масштабных проектов.

В политической сфере межгосударственное взаимодействие Туркменистана и Китая сегодня характеризуется обоюдным доверием, открытостью и высоким уровнем конструктивизма. Встречи и переговоры руководителей двух государств – это всегда содержательный и ответственный стратегический диалог, охватывающий важнейшие направления двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной политической арене.

Подходы и взгляды Туркменистана и Китайской Народной Республики близки или совпадают по принципиальным вопросам глобального мироустройства. Наши государства решительно и однозначно выступают за создание прочной системы стабильной и безопасной международной архитектуры, основанной на равноправии, взаимном уважении, справедливости, предсказуемости и признании многосторонних интересов. Опора такого миропорядка – Устав ООН и система международного права. Туркменистан и Китай вместе неустанно работают над этим в многосторонних структурах. Стала хорошей традицией налаженная в них практика взаимной поддержки. Это глубоко продуманная, дальновидная дипломатическая линия двух стран, основанная на верной оценке тех или иных событий и процессов на долгосрочную перспективу. Ярким примером такого подхода стала поддержка со стороны Китайской Народной Республики нейтралитета Туркменистана. Высочайший авторитет Китая, его действенная позиция сыграли заметную роль в международном признании постоянного нейтралитета Туркменистана в ходе принятия первой и последующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. А сегодня туркменский нейтралитет, выступая важным позитивным фактором международной и региональной политики, объективно способствует успеху усилий Китайской Народной Республики в достижении мира, стабильности, добрососедства в Азии и на планете в целом.

В свою очередь наша страна всегда честно, открыто и принципиально высказывается по актуальным для Китая темам, в том числе касающимся единства Китайской Народной Республики, её территориальной целостности, противодействия терроризму, экстремизму, сепаратизму.

Туркменистан и Китай на мировой политической арене объединяет убеждённость в необходимости повышения роли развивающихся стран, обеспечении им достойного места в международной повестке таких вопросов, как энергетическая и продовольственная безопасность, борьба с эпидемиями и болезнями, права человека, в том числе фундаментальные, такие как право на жизнь и безопасность, здоровье. В этой связи будет уместным вспомнить о солидарности и взаимной помощи, проявленной Туркменистаном и Китаем в самый сложный период борьбы с пандемией COVID-19. Мы всегда будем благодарны Китаю за поддержку в поставке медикаментов и оборудования в Туркменистан. «Истинная дружба проявляется в трудные времена» – эта древняя китайская истина полностью применима к отношениям Туркменистана и Китайской Народной Республики. Наша дружба с честью выдержала трудные испытания.

Из года в год совершенствуется и крепнет сотрудничество Туркменистана и Китая на региональных направлениях. Налажено продуктивное общение в рамках формата «Центральная Азия–Китай». Туркменистан заинтересованно и регулярно участвует в саммитах крупных многосторонних структур, членом которых является Китайская Народная Республика. В частности, хотел бы отметить участие делегации Туркменистана на высшем уровне в предстоящем Саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почётного гостя.

Говоря об этом, не могу не уделить особое внимание ходу и перспективам стратегического партнёрства Туркменистана и Китая в экономике, в первую очередь в энергетической и транспортной сферах.

Здесь, убеждён, наши возможности колоссальны. Их задействование уже даёт внушительные результаты, серьёзно и в позитивном ключе влияет на континентальные геоэкономические реалии.

Среди наиболее крупных совместных достижений в энергетике мы по праву называем стратегический газопровод «Туркменистан–Китай», введённый в строй в 2009 году. Это уникальное инженерное сооружение – результат политической воли, решимости руководства двух стран, отражение обоюдных возможностей и потенциала. По сути, газопровод стал не просто средством доставки значительных объёмов туркменского природного газа в Китай, но и прообразом справедливой, взаимовыгодной и устойчивой конфигурации системы энергетической безопасности на континенте. Мы можем гордиться проделанной работой, плоды которой дали мощный стимул развитию экономик Туркменистана и Китая, а также транзитных государств, всей системы взаимоотношений на энергетическом пространстве в Евразии. Сотрудничество Туркменистана и Китая в этой сфере будет продолжаться и развиваться. Оно доказало свою экономическую обоснованность, соответствие долгосрочным, обоюдным и многосторонним интересам.

Всё большую актуальность получает турк­мено-китайское транспортное партнёрство. Как уже говорилось выше, наши взгляды на суть и задачи транспортных стратегий близки и совместимы. Это хорошая предпосылка для объединения географических преимуществ, финансовых, организационных, политико-дипломатических ресурсов для создания интегрированного и комбинированного комплекса транспортных и логистических коридоров по линии Восток–Запад, что является наиболее перспективным и плодотворным способом экономического сближения Азии и Европы на устойчивых принципах взаимной выгоды и равноправного партнёрства. Туркменистану и Китаю объективно суждено сыграть в этом начинании ключевую роль, и мы признательны китайским партнёрам за готовность к сотрудничеству. Уверен в том, что этот многообещающий трансконтинентальный проект будет успешно реализован и станет ещё одной мощной скрепой нашего стратегического партнёрства в XXI веке.

Снова вернусь к историческим параллелям, вековому опыту взаимного общения, в том числе в экономической и торговой сферах между туркменским и китайским народами.

На современном этапе этот багаж не менее востребован, и, считаю, мы вместе должны его использовать и эффективно применять в практике делового взаимодействия. Не сомневаюсь, что туркменским и китайским предпринимательским сообществам есть что предложить друг другу. Возрождение торговых связей, их диверсификация, инициативы совместных проектов в сфере среднего и малого бизнеса – всё это ощутимо повлияет на уровень развития отдельных отраслей экономик двух стран, принесёт реальные коммерческие выгоды, повышение благосостояния и уровня жизни наших людей, решение социальных вопросов. В ходе двустороннего экономического диалога мы уделяем должное внимание инвестиционному сегменту, есть понимание и желание двигаться к реальным совместным проектам, обоюдная поддержка этого процесса на правительственном уровне, что даёт основание с оптимизмом смотреть в будущее и уверенно строить планы сотрудничества.

Сегодня особо востребована технологическая область партнёрства Туркменистана и Китая. В нашей стране развитие экономики, социальной сферы, градостроительства, производственных отраслей поэтапно переводится на инновационные рельсы. И мы обращаемся к китайской стороне с предложением принять участие в этом процессе на взаимовыгодной и долгосрочной основе. Должен сказать, что это предложение вызывает положительный отклик в Китае среди руководства специализированных структур и компаний.

Огромный, поистине безграничный пласт сотрудничества – гуманитарная сфера. Это естественно для двух стран и народов, объединённых чувствами дружбы, братства, взаимного уважения и доверия.

Сегодня наши гуманитарные связи направлены на удовлетворение потребностей друг друга, взаимной тяги к изучению истории, культуры Туркменистана и Китая. С радостью и удовлетворением наблюдаю за развитием этих тенденций в молодёжной среде двух стран. Обучающиеся в Китайской Народной Республике туркменские юноши и девушки впитывают великую культуру Китая и в свою очередь являются проводниками туркменской культуры на китайской земле.

Это важнейший процесс. По сути, благодаря усилиям двух стран сегодня формируется система сближения ценностей и мировоззрения Туркменистана и Китая как обществ и государств, создаётся прочный ценностный каркас здорового, позитивного взгляда на себя и окружающий мир, в котором Туркменистану и Китаю суждено выполнять важную созидательную функцию. При всей своей самобытности и уникальности наши страны и народы идут вместе, чётко видя перед собой цели и перспективы.

Сегодня Туркменистан и Китай – верные друзья, надёжные партнёры, единомышленники в решении самых важных вопросов развития своих государств и всего человечества.

Твёрдо уверен, что вместе мы добьёмся выполнения всех поставленных задач.