Воскресенье, 31 Августа 2025 22:54

АрмИнфо.В рамках Международной научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова встретилась с Председателем Конституционного Суда Республики Армения Арманом Диланяном.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Азимова подчеркнула, что за прошедший период между органами конституционного контроля установлены тесные связи, которые успешно развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках Евразийской ассоциации органов конституционного контроля.

В свою очередь, господин Диланян отметил значимость судебной дипломатии и обмена опытом в области конституционного правосудия.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Конституционным Судом Республики Казахстан и Конституционным Судом Республики Армения, целью которого является углубление правового сотрудничества, способствующиего эффективному конституционному контролю, изучению права и укреплению дружественных отношений между странами.