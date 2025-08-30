Суббота, 30 Августа 2025 13:53

АрмИнфо. С 1 сентября 2025 года можно будет оформить передачу права собственности на транспортное средство (куплю-продажу) онлайн, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Армении.

Отмечается, что МВД совместно с Агентством информационных систем Армении объявляет о цифровизации жизненного события <Владение и управление автомобилем>. С 1 сентября можно будет осуществить сделку купли-продажи транспортного средства из любой точки мира, не посещая отдел учета и регистрации.

Как заявляют в министерстве, процессы цифровизации в сфере направлены на упрощение и улучшение процессов купли-продажи, а также регистрации транспортных средств.

Граждане получат возможность: 1. сэкономить время, заключив сделку за считанные минуты; 2. избежать многочасовых очередей; 3. сократить финансовые расходы; 4. полностью отказаться от бумажной волокиты.

Для покупки или продажи транспортных средств онлайн: - Сделка должна быть инициирована продавцом. - Продаваемое транспортное средство может иметь только обычный или желаемый номерной знак. - Для совершения сделки покупатель должен иметь водительское удостоверение.

- И покупатель, и продавец должны пройти строгую идентификацию (через систему <Ес ем>) для обеспечения высокого уровня безопасности.

На данном этапе процесс предназначен: только для заключения сделки между двумя физическими лицами, имеющими водительские права; номерной знак транспортного средства не меняется, поэтому продавец просто передает транспортное средство покупателю; необходимые налоги и сборы будут автоматически рассчитаны и представлены при оплате сделки.

В МВД напомнили также, что с 1 сентября также будут введены электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации. Цифровые документы будут отображаться на сайте Roadpolice.am в личной странице пользователя, и для этого не потребуется подавать дополнительные заявки или вносить платежи. Услуга доступна на сайте Roadpolice.am или на Национальной платформе услуг (hartak.am).

Ранее АрмИнфо соонщало, что 8 мая с.г. правительство РА приняло решение, в рамках которого заказывать номерные знаки и подавать заявление на регистрацию или перерегистрацию транспортного средства теперь можно онлайн. Как пояснила тогда глава МВД Арпине Саркисян, предлагается полностью цифровизировать процесс купли-продажи транспортного средства, оформления дарственной на авто, регистрации или перерегистрации права собственности в отношении транспортного средства, а также права аренды по договору залога или лизинга. К примеру, если гражданин желает продать авто, находит на онлайн платформе транспортное средство, которе он продает. Система автоматически формирует договор продажи машины, а ему остается зафиксировать стоимость автомобиля. Далее система сама проверяет - токсична ли авто (находится транспортное средство в розыске, имеются ли совладельцы и т.д.). После генерирования договора, подкрепленного подписью владельца, документ направляется потенциальному покупателю. После получения согласия последнего, документ им подписывается и система автоматически регистрирует право его собственности. Также предусмотрена возможность получения по заявлению лица электронного свидетельства о регистрации, не заменяя регистрационные знаки, и получения их по почте в случае замены.