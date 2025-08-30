Суббота, 30 Августа 2025 11:55

АрмИнфо. На протяжении многих лет офис Омбудсмена Армении собирал и представляли различным международным акторам и национальным компетентным органам информацию о нарушениях прав лиц, местонахождение которых неизвестно после 1990-х годов, 44-летней войны и событий сентября 2023 года, давая всем понять, что решение этих вопросов не терпит отлагательств. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Анаит Манасян в связи с международным днем жертв насильственного исчезновения.

<Насильственное исчезновение - это явление, последствия которого чувствуются не только во время вооруженных конфликтов, но и после них, разрушая жизнь и лиц, подвергнувшихся этому, и их семей. Страны всего мира должны приложить усилия для выяснения судьбы лиц, подвергшихся насильственному исчезновению. К сожалению, и сегодня судьба многих людей по всему миру остается неизвестной>,- говорится в послании Защитника прав человека РА.

Армянский Омбудсмен подчеркивает, что каждый случай насильственного исчезновения оказывает непосредственное влияние на всю систему прав человека.

<Один из важных посылов этого дня - это чёткое напоминание государствам: уважать право каждой семьи знать правду о судьбе своих близких и прилагать максимальные усилия в этом направлении.

Международные субъекты в рамках своего мандата должны прилагать все возможные усилия для содействия установлению истины и полному восстановлению и защите прав пострадавших семей. Я убеждёна, что для выяснения судьбы каждого человека необходимы совместные усилия, а их семьи всегда находятся под поддержкой и опекой государства, никогда не оставаясь в одиночестве>, - заявляет Анаит Манасян.

Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют День пропавших без вести, отмечается 30 августа каждого года. Он провозглашён с целью привлечь внимание общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чьё местонахождение неизвестно для их родственников и/или законных представителей.