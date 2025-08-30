Arminfo.info


 Суббота, 30 Августа 2025 11:55
Наира Бадалян

Омбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годов

Омбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годов

АрмИнфо. На протяжении многих лет офис Омбудсмена Армении собирал и представляли различным международным акторам и национальным компетентным органам информацию о нарушениях прав лиц, местонахождение которых неизвестно после 1990-х годов, 44-летней войны и событий сентября 2023 года, давая всем понять, что решение этих вопросов не терпит отлагательств. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Анаит Манасян в связи с международным днем жертв насильственного исчезновения.

<Насильственное исчезновение - это явление, последствия которого чувствуются не только во время вооруженных конфликтов, но и после них, разрушая жизнь и лиц, подвергнувшихся этому, и их семей. Страны всего мира должны приложить усилия для выяснения судьбы лиц, подвергшихся насильственному исчезновению. К сожалению, и сегодня судьба многих людей по всему миру остается неизвестной>,- говорится в послании Защитника прав человека РА.

Армянский Омбудсмен подчеркивает, что каждый случай насильственного исчезновения оказывает непосредственное влияние на всю систему прав человека.

<Один из важных посылов этого дня - это чёткое напоминание государствам: уважать право каждой семьи знать правду о судьбе своих близких и прилагать максимальные усилия в этом направлении.

Международные субъекты в рамках своего мандата должны прилагать все возможные усилия для содействия установлению истины и полному восстановлению и защите прав пострадавших семей. Я убеждёна, что для выяснения судьбы каждого человека необходимы совместные усилия, а их семьи всегда находятся под поддержкой и опекой государства, никогда не оставаясь в одиночестве>, - заявляет Анаит Манасян.

Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют День пропавших без вести, отмечается 30 августа каждого года. Он провозглашён с целью привлечь внимание общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чьё местонахождение неизвестно для их родственников и/или законных представителей.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В администрации Путина появилось новое <зарубежное> управлениеВ администрации Путина появилось новое <зарубежное> управление
МИД РФ прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и УзбекистанеМИД РФ прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
Армен Григорян в Иране встретился с Али ЛариджаниАрмен Григорян в Иране встретился с Али Лариджани
Омбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годовОмбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годов
МККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организацииМККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организации
СНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен АлексанянСНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен Алексанян
Плановые отключения электроэнергии 1 сентябряПлановые отключения электроэнергии 1 сентября
Захарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретическиЗахарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретически
Плачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутатПлачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутат
Глава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в БакуГлава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в Баку
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странамиГлавы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странами
Здание детского сада возвращено государству - ПашинянЗдание детского сада возвращено государству - Пашинян
Арсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер АйвазянАрсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер Айвазян
Генсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОСГенсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС
Экс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна АндреасянЭкс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна Андреасян
В генплан Академгородка внесены определенные измененияВ генплан Академгородка внесены определенные изменения
Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о "коридоре"
Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта "Перекресток мира"
Нарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлениемНарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлением
В МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 годуВ МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 году
Общеобразовательные школы Армении перейдут в ведение Министерства образования, науки, культуры и спортаОбщеобразовательные школы Армении перейдут в ведение Министерства образования, науки, культуры и спорта
<Возвращения бывших в новой обертке не будет>: Нарек Карапетян<Возвращения бывших в новой обертке не будет>: Нарек Карапетян
В Армении завершено расследование дела о попытке похищения из банка денегВ Армении завершено расследование дела о попытке похищения из банка денег
Адвокат  сообщил о смерти своего подзащитного в УИУ  Адвокат  сообщил о смерти своего подзащитного в УИУ  "Армавир"
<Только один из трех подписантов Вашингтонских документов - президент США не обманывал армянский народ>: вице-президент ГК <Ташир><Только один из трех подписантов Вашингтонских документов - президент США не обманывал армянский народ>: вице-президент ГК <Ташир>
В Армении основано движение <По-нашему>. Созданная на его основе партия примет участие в предстоящих парламентских выборахВ Армении основано движение <По-нашему>. Созданная на его основе партия примет участие в предстоящих парламентских выборах
Окончательно Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху будет ликвидирована к декабрю 2025 года - постпред РФОкончательно Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху будет ликвидирована к декабрю 2025 года - постпред РФ
Америабанк представляет первые цифровые бизнес-карты в АрменииАмериабанк представляет первые цифровые бизнес-карты в Армении
Пашинян из Китая отправится в ЯпониюПашинян из Китая отправится в Японию
Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в КитайНикол Пашинян отправится с рабочим визитом в Китай
Турецкий министр: вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсуждался в координации с АнкаройТурецкий министр: вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсуждался в координации с Анкарой
Скончался Родион Шедрин, имевший тесные личные и творческие связи с АрмениейСкончался Родион Шедрин, имевший тесные личные и творческие связи с Арменией
СК Армении: Восстановлен нанесенный государству ущерб в размере 345 млн драмовСК Армении: Восстановлен нанесенный государству ущерб в размере 345 млн драмов
Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросамПашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам
К началу нового учебного года готовится и полиция АрменииК началу нового учебного года готовится и полиция Армении
Макунц назначена главным советником ПашинянаМакунц назначена главным советником Пашиняна
В Ереване  будут проведены  Всеармянские соревнования по стрельбеВ Ереване  будут проведены  Всеармянские соревнования по стрельбе
Вице-председатель АНК требует от генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра РАВице-председатель АНК требует от генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра РА
В Москве состоялась встреча Министров иностранных дел Туркменистана и Российской ФедерацииВ Москве состоялась встреча Министров иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации
Дабы не отставать: Пашинян опубликовал фотографии с вашингтонских переговоров с надписью ТрампаДабы не отставать: Пашинян опубликовал фотографии с вашингтонских переговоров с надписью Трампа
Офис Роберта Кочаряна ответил на сегодняшние высказывания Никола ПашинянаОфис Роберта Кочаряна ответил на сегодняшние высказывания Никола Пашиняна
ARAR: Большая половина общественности не согласна с внешней политикой властей АрменииARAR: Большая половина общественности не согласна с внешней политикой властей Армении
Опрос: Самым высоким уровнем доверия общественности в Армении пользуются армия и церковьОпрос: Самым высоким уровнем доверия общественности в Армении пользуются армия и церковь
Секретарь Совбезa Армении отбудет в ИранСекретарь Совбезa Армении отбудет в Иран
Плановые отключения электроэнергии 29 августа Плановые отключения электроэнергии 29 августа
В Ереване обсуждены возможности сотрудничества между Арменией и Египтом в политической, экономической и в других сферахВ Ереване обсуждены возможности сотрудничества между Арменией и Египтом в политической, экономической и в других сферах
Архиепископу Микаелу Аджапахяну грозит до пяти лет тюрьмыАрхиепископу Микаелу Аджапахяну грозит до пяти лет тюрьмы
"Самое время обнародовать": Зурабян требует от Пашиняна представитьотклоненные им планы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
С 1 сентября вступит в силу новая система расчета, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности,  беременности и родамС 1 сентября вступит в силу новая система расчета, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности,  беременности и родам
Ашотян: формулировка премьера Ашотян: формулировка премьера "правительство - это я" была не только диагнозом безнаказанной гордыни, но и откровенного авторитаризма
Нарек Карапетян: еще одно такое заявление премьера, и окончательная победа в арбитражном суде неизбежнаНарек Карапетян: еще одно такое заявление премьера, и окончательная победа в арбитражном суде неизбежна
Предеметные обсуждения с Азербайджаном и США после вашингтонских соглашений стартуют с сентября - премьерПредеметные обсуждения с Азербайджаном и США после вашингтонских соглашений стартуют с сентября - премьер
Премьер РА: Заявление премьер-министра Израиля по Геноциду армян не отвечает интересам Республики АрменияПремьер РА: Заявление премьер-министра Израиля по Геноциду армян не отвечает интересам Республики Армения
Премьер: Призываю Ктрича Нерсисяна добровольно покинуть резиденцию КатоликосаПремьер: Призываю Ктрича Нерсисяна добровольно покинуть резиденцию Католикоса
Замруководителяя аппарата премьера РА назначен членом Конкурсного совета Комиссии по предотвращению коррупцииЗамруководителяя аппарата премьера РА назначен членом Конкурсного совета Комиссии по предотвращению коррупции
Спецпредставитель ЕС: Процесс между Азербайджаном и Арменией вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в  регионеСпецпредставитель ЕС: Процесс между Азербайджаном и Арменией вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в  регионе
МБРР выделит грант в размере $1,5 млн. на улучшение экологической обстановки на химзаводе <Наирит>МБРР выделит грант в размере $1,5 млн. на улучшение экологической обстановки на химзаводе <Наирит>
Никол Пашинян: Мир уже необратимНикол Пашинян: Мир уже необратим
"Электрические сети Армении" должны служить интересам армянского народа - Пашинян
Бывший посол Армении в США Лилит Макунц будет назначена главным советником премьер-министраБывший посол Армении в США Лилит Макунц будет назначена главным советником премьер-министра
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпамиЭксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён",  не имеют под собой оснований
Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзяВостоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
Эксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решенияЭксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решения
Читать больше
Комментируемые
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и АлбаниейТрамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об АрцахеПашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажуБилеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслахСоветник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении АзербайджанаКонгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
В Белом доме подписана В Белом доме подписана "декларация о мире"
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторамиАмериабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
Плановые отключения электроэнергии 31 июля Плановые отключения электроэнергии 31 июля
Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждениеПашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросовМнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросов





Токаев: Трагедии атомных испытаний не должны повторяться Токаев: Трагедии атомных испытаний не должны повторяться