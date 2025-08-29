Пятница, 29 Августа 2025 20:58

АрмИнфо. Международный комитет красного Креста(МККК) продолжит предпринимать усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации МККК. Об этом в беседе с журналистами на вопрос АрмИнфо заявила глава армянской делегации МККК Дафна Маре.

"Мы всё ещё продолжаем переговоры с властями Азербайджана по этому вопросу. Мы обсуждали возможные варианты, которые можно было бы реализовать для получения доступа к заключённым, но пока безуспешно.

В настоящее время мы не можем продолжать работу в этом направлении. Мы будем постоянно возвращаться к этому вопросу, наши попытки будут продолжены",- сказала она.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.