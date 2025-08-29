Пятница, 29 Августа 2025 20:51

АрмИнфо. Следственный комитет Армении после долгого молчания дали разъяснение по поводу задержания 20 августа в аэропорту «Зварноц» работницы консульской службы посольства Республики Армения в Австрии Ашхен Алексанян.

«На основании сообщения, полученного 20 июня от СНБ РА Главное управление по расследованию преступлений против государственной власти, конституционного строя и общественной безопасности Следкома РА возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 418 и частью 1 статьи 424 Уголовного кодекса РА, по факту государственной измены, совершенной сотрудником МИД РА путем шпионажа, создания условий для ознакомления иностранным представителем с информацией, содержащей государственную тайну, а также оказания помощи в проведении враждебной деятельности», - говорится в сообщении Следственного Комитета.

Согласно информации, распространяемой в открытых источниках, Ашхен Алексанян имела сексуальную связь с азербайджанским гражданином. На этом ее и подловили вражеские спецслужбы, заставив Ашхен работать на себя. Сообщается, что в ходе досмотра в аэропорту у неё были обнаружены документы, вызвавшие подозрение в сотрудничестве со спецслужбами Азербайджана и передаче им секретных сведений.

Между тем, согласно сообщению Следкома, в отношении Алексанян в качестве меры пресечения применен арест. «В ходе предварительного следствия не получено данных о причастности к указанному преступлению других лиц, в том числе сотрудников МИД РА, а также о предоставлении поддержки или содействия указанному сотруднику». Отмечается, что «информация, распространенная средствами массовой информации о том, что указанный сотрудник действовал не один, не соответствует действительности». В опровержение сведений, распространенных в СМИ, также отметим, что данное лицо не являлось высокопоставленным должностным лицом, а также не занимало должность консула РА за рубежом.