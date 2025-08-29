Пятница, 29 Августа 2025 18:16

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Шенгавит Еревана:

11:00-1 4 :00 частные дома на улице Манташяна, частные дома на переулке Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00 -13:00 частично села Ванашен, Севакаван, Урцадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

11:00-15:00 села Зар, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 села Атис, Зовашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.