Пятница, 29 Августа 2025 18:01

АрмИнфо. Плачевные условия содержания в уголовно-исправительных учреждениях Армении привели к росту смертности среди заключенных. Об этом пишет депутат от оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Гарник Даниелян.

Он напомнил, что в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" зафиксирован очередной летальный исход. "По имеющейся информации, погибший был принудительно депортирован из Арцаха. Несмотря на острые проблемы со здоровьем и многочисленные жалобы, заключенный не был переведен в медицинское учреждение, ему не была оказана надлежащая медицинская помощь. Адвокат обратился к Защитнику прав человека Армении и Генеральному прокурору с требованием провести прямое и полное расследование обстоятельств смерти скончавшегося заключенного. Я неоднократно заявлял, что плачевные условия содержания в пенитенциарных учреждениях привели к росту смертности среди заключенных. Не оказывается надлежащая медицинская помощь, существует проблема с лекарствами, заключенные с серьезными проблемами со здоровьем не переводятся в медицинские учреждения. В лучшем случае, заключенные вынуждены ждать своей очереди несколько месяцев. Между тем, даже в течение этого времени неизбежны случаи с тяжелым исходом. При ряде заболеваний, которые могут привести к смерти, медицинская помощь должна быть оказана в срочном порядке. Отметим, что это 17-й случай смерти, зарегистрированный в пенитенциарных учреждениях Республики Армения в этом году. Значительное число составляют также самоубийства и членовредительства", - отметил депутат.

Он добавил, что неоднократно поднимал вопрос об отсутствии элементарных бытовых, санитарно-гигиенических условий, качества воды и адекватной медицинской помощи в УИУ, представляя предложения. ответственным лицам с трибуны НС. "Человек не имеет никакой ценности для властей, претендующих на права человека и демократию. Несмотря на многочисленные предложения и сигналы, они упорно продолжают игнорировать проблемы. В таких условиях даже здоровый человек, будучи задержанным, приобретает ряд заболеваний. В очередной раз обращаю внимание соответствующих органов, министра юстиции Республики Армения и Защитника прав человека на этот вопрос. Системные изменения в этой сфере крайне необходимы, иначе мы станем свидетелями ещё более печальной статистической картины", - написал Даниелян.