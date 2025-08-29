|МККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организации
АрмИнфо. Главы МИД Армении и Пакистана по телефону обсудили возможность установления
диплоамтических отношений между двумя странами. Об этом на своей странице в сети X сообщил глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и я провели сегодня теплую беседу по телефону, и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений между двумя странами", - отметил Дар.
Напомним, что между двумя государствами отсутствуют дипломатические отношения, что связано с открытой поддержкой Пакистаном Азербайджана.
