Пятница, 29 Августа 2025 17:13

АрмИнфо. Главы МИД Армении и Пакистана по телефону обсудили возможность установления

диплоамтических отношений между двумя странами. Об этом на своей странице в сети X сообщил глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и я провели сегодня теплую беседу по телефону, и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений между двумя странами", - отметил Дар.

Напомним, что между двумя государствами отсутствуют дипломатические отношения, что связано с открытой поддержкой Пакистаном Азербайджана.