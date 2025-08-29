Пятница, 29 Августа 2025 16:44

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.

<Восстановлены имущественные права общины Арарат Араратской области на здание детского сада общей площадью 625,33 кв. м, расположенное по адресу: улица Барекамутян, 23/3 в поселке Суренаван, и обремененный им земельный участок площадью 0,15878 га.

Кадастровая стоимость, определенная по рыночной стоимости, составляет 22 миллиона 248 тысяч драмов>, - написал Пашинянв соцсети.