АрмИнфо. Центральная избирательнеая комиссия РА на заседании 29 августа выдала мандат депутату Национального Собрания РА.

27 августа ЦИК получила протокол председателя НС о досрочном прекращении полномочий депутата НС РА Арсена Торосяна. На сегодняшнем заседнии Комиссия выдала мандат Арсена Торосяна Эстер Гагиковне Айвазян, кандидатура которой следовала в первой части избирательного списка партии "Гражданский договор". Напомним, что Арсен Торосян стал министром труда и социальных вопросов РА.