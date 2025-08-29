Пятница, 29 Августа 2025 16:24

АрмИнфо. Решение о приеме в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) принимаются всеми государствами-членами путем консенсуса на основе целей и принципов хартии, положений других международных договоров и документов ШОС. Об этом в интервью РИА Новости заявил генерельный секретарь ШОС Нурлана Ермекбаев, отвечая на вопрос о том, насколько реален прием Армении и Азербайджана уже в ходе ближайшего саммита организации, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине.

Генсек ШОС подчеркнул, что в настоящее время все имеющиеся обращения рассматриваются государствами-членами ШОС. Он отметил, что забегать вперед и делать прогнозы было бы некорректно.

Отвечая на вопрос о том, может ли охлаждение отношений между Россией и Азербайджаном и Россией и Арменией повлиять на их перспективы в ШОС, Нурлана Ермекбаев отметил, что не обладает полнотой информации по данному вопросу. Я" не считаю себя вправе комментировать

двустороннюю тематику. Могу отметить, что и Азербайджан, и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС, участвуют в общем сотрудничестве, совместных мероприятиях. Здесь стоит обратиться к Хартии ШОС, в которой закреплен консенсусный принцип принятия коллективных решений в рамках организации. Уместно в этом контексте напомнить о принятом в 2024 году на астанинском саммите заявлении Совета глав государств-членов ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства, в котором указано, что государства-члены придерживаются принципа мирного разрешения разногласий, тогда как двусторонние спорные вопросы не рассматриваются на заседаниях органов ШОС", - сказал генеральный секретарь ШОС.