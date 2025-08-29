Пятница, 29 Августа 2025 15:52

АрмИнфо. У премьер-министра Никола Пашиняна обсудили генеральный план Академгородка.

Представители компании Gmp International GmbH Architects and Engineers, разработавшей генеральный план Академгородка, отметили, что по итогам предыдущих обсуждений в план были внесены определенные изменения с учетом представленных предложений и замечаний. В частности, изменения касаются размещения кластеров, зеленых зон, инфраструктуры и т.д. В этом контексте было отмечено, что генеральный план проекта направлен на максимальную реализацию потенциала территории Академгородка с учетом возможностей будущего расширения города.

Обсуждались вопросы, связанные с транспортным узлом, предусмотренным генеральным планом. Отмечено, что в Академгородке будут объединены все транспортные коммуникации.

Состоялся обмен мнениями по развитию инфраструктуры, в частности, о планируемых на ближайшее время работах в области электро-, водо- и газоснабжения. При этом было подчеркнуто, что строительство Академгородка будет начато поэтапно, причем строительство технологического кластера планируется начать в первую очередь.

Премьер-министр Пашинян поручил доработать план и представить его на утверждение. Он также подчеркнул важность разработки проекта благоустройства территории для поэтапной реализации проекта.

Подчеркнув, что проект Академгородка является стратегическим приоритетом для Правительства Республики Армения, он дал конкретные поручения ответственным за реализацию работ по ряду направлений по их реализации в соответствии с соответствующим графиком.

Напомним, что 21 апреля 2023 года был создан фонд <Академического городка>. Для физического размещения Академгородка запланированы два места: территория, прилегающая к 17-му кварталу города Еревана, преобладающая часть которой является государственной или коммунальной собственностью, и территория киностудии <Айфильм> им. Амо Бекназаряна, общая площадь которого составляет около 700 гектаров (изначально планировалось, что академический городок будет возведен в Аштараке). На территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных вузов и до 8 частных или международных высших учебных заведений, также планируется 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский.

Планируется, что Академгородок будет связан с Ереваном и железной дорогой, передвижение по территории Академгородка будет иметь особый регламент - на велосипедах, электротранспорте и другими способами.

Как заявляла ранее глава МОНКС Жанна Андреасян, здесь будут работать и жить около 44 000 человек. Будет создана совершенно новая инфраструктура, которая будет включать в себя застройку образовательных учреждений, научно-исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, сельскохозяйственной опытной пашни, появится спальный или жилой район, многофункциональный концертный зал, кинотеатр и театр, залы для различных видов спорта, ВУЗа и спорта для деятельности клубов, а также необходимые жилищные условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, водные бассейны. Также будет внедрена транспортная система, построены автостоянки. Проект будет запущен к 2030 году.

Строительство Академического города обойдется в 1,2 трлн драмов.