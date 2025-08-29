Пятница, 29 Августа 2025 15:12

АрмИнфо. Правительство РА опубликовало меморандумы о взаимопонимании, подписанные между Республикой Армения и Соединёнными Штатами Америки, и, что удивительно, там нет ни слова о каком-то конспирологическом "коридоре". Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Национального Собрания Рубен Рубинян.

"Мои глубокие соболезнования оппозиции. Всё получилось очень неудобно. Особые извинения я приношу Левону Зурабяну", - написал он.

Следует отметить, что правительство РА опубликовало меморандумы о взаимопонимании, подписанные между Республикой Армения и Соединёнными Штатами Америки, которые касаются партнёрства между Республикой Армения и Соединёнными Штатами Америки в области искуссственного интеллекта и полупроводников, энергетической безопасности и развития возможностей проекта "Перекрёсток мира".