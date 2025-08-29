Пятница, 29 Августа 2025 14:45

АрмИнфо. Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта "Перекресток мира". Об этом свидетельствут соглашение между правительствами двух стран, подписанное 8 августа в Вашингтоне и которое сегодня представило правительство РА.

Согласно документу, целью соглашения является сотрудничество в целях улучшения инфраструктуры и безопасности границ Армении, в том числе посредством инвестиций, ресурсов и обучения. Стороны намерены решать приоритетные задачи Армении в области инфраструктуры и безопасности границ, включая стимулирование инвестиций со стороны частного сектора, повышение эффективности таможенного контроля, наращивание потенциала в области безопасности границ, в том числе в целях борьбы с незаконным оборотом и контрабандой, содействие обмену передовым опытом между Министерством внутренней безопасности США, Пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении и Комитетом государственныж доходов РА, развитие передового опыта и увеличение инвестиций в мероприятия по киберзащите.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года. Сотрудничество в рамках данного документа может быть продлено еще на три года, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о своём намерении

прекратить сотрудничество в рамках настоящего мемрандума. Любой спор, касающийся толкования или применения настоящего документа, может быть урегулирован мирным путём путём консультаций между компетентными органами Сторон.

Участники соглашения намерены проводить регулярные консультации, в том числе на уровне экспертов и высокого уровня для анализа достигнутого прогресса и выявления новых возможностей для сотрудничества. Стороны прямо признают, что документ не является обязательством предоставлять какие - либо ресурсы. Сотрудничество между сторонами не должно толковаться как создание товарищества или любого иного юридического или физического лица.