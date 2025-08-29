Пятница, 29 Августа 2025 14:06

АрмИнфо. Обеспечение вынужденных переселенцев из Арцаха достойными условиями жизни будет приоритетной задачей для нас, заявил координатор движения <По-нашему>, замглавы ГК <Ташир> Нарек Карапетян.

<Приоритетом должно быть обеспечение арцахцев достойных условий жизни, чтобы у них не было проблем с интеграцией, чтобы у них была работа, жилье. Все остальные проблемы будут постепенно решаться>, - сказал он.

Отметим, что сегодня в ходе презентации движения <По-нашему> Нарек Карапетян сообщил, что на основе движения в течение 4 месяцев будет создана политическая партия, которая примет участие в парламентских выборах 2026 года. По его словам, за этот период будет создано пять рабочих групп по пяти направлениям. Первая группа будет нацелена на создание новой экономике: работа и благосостояние для всех. Вторым направлением станет <Большая армянская семья>. В рамках данного направления будет выработана молодежная политика и шаги, нацеленные на демографический рост. Третья группа будет заниматься разработкой концепции внешней политики, четвертая - программ поддержки одаренных молодых людей. Во главе угла пятого направления движения Нарек Карапетян назвал сохранение национальных ценностей и Армянской Апостольской Церкви.