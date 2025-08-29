Пятница, 29 Августа 2025 13:49

АрмИнфо. В Министерстве образования, науки и культуры РА состоялось очередное заседание Межведомственной археологической комиссии, на которой обсуждались отчеты по археологическим раскопкам 10 памятников, проведенным в Республике Армения в 2024 году. Об этом сообшает пресс-служба МОНКС.

В частности, как отмечается в сообщении, на заседании были заслушаны доклады о средневековом комплексе Гнишикадзор в Вайоцдзорской области, археологическом комплексе Шамирам-2 поселения Шамирам в укрупненнной общине Аштаракс , территории, прилегающей к хвостохранилищу Зангезурского медно-молибденового комбината в общине Арцваник Сюникской области, участке к югу от католической церкви Талина (VII век), могильном поле археологического памятника Мецамор, археологическом памятнике Кармир Блур в городе Ереване и других археологических раскопках.

Комиссия также обсудила вопрос о выдаче разрешений на проведение раскопок в 2025 году на территориях ряда археологических памятников, в том числе на городище эпохи ранней бронзы "Воскеблур" в селе Айанист Араратской области, археологическом комплексе "Тигранашен" в селе Тигранашен Араратской области, могильном поле "Мецамор" в общине Тароник Армавирской области, крепости "Бердкунк" в селе Бердкунк общины Гавар Гегаркуникской области и других местах.