Пятница, 29 Августа 2025 13:45

АрмИнфо. Если бы в Армении была партия, отражающая наши идеи, возможно мы бы направили наш взор в ее сторону. Об этом заявил координатор презентованного сегодня движения <По-нашему>, вице-президент группы компаний <Ташир> Нарек Карапетян, комментируя возможность возвращения прежних руководителей РА через создаваемую новую партию.

<Однако, мы не видим такую силу на политической арене страны>, - отметил он.

Вместе с тем, заметил он, на сегодня в общественном дискурсе отсутствуют предложения, глубинные идеи по экономической повестке, избирателя продолжают <кормить> политическими лозунгами.

В связи с этим движение <По-нашему> готово к сотрудничеству с профессионалами - министрами, главами комитетов и др., даже если они работали в правительстве при предыдущих властях.

На вопрос о том, возможно ли сотрудничество с бывшим премьером Армении Кареном Карапетяном, и вообще удастся ли в ряды новой политсилы привлечь истинных профессионалов, патриотов, а не тех, <кто сменил несколько партий>, <кто ради Родины, но во имя денег, оказался в нужном месте, в нужное время>, Нарек Карапетян ответил, что все члены команды будут представлены в конце года - в момент объявления о создании политической партии.

Отметим, что сегодня в ходе презентации движения <По-нашему> Нарек Карапетян сообщил, что на основе движения в течение 4-5 месяцев будет создана политическая партия, которая примет участие в парламентских выборах 2026 года. По его словам, за этот период будет создано пять рабочих групп по пяти направлениям. Первая группа будет нацелена на создание новой экономике: работа и благосостояние для всех. Вторым направлением станет <Большая армянская семья>. В рамках данного направления будет выработана молодежная политика и шаги, нацеленные на демографический рост. Третья группа будет заниматься разработкой концепции внешней политики, четвертая - программ поддержки одаренных молодых людей. Во главе угла третьего направления движения Нарек Карапетян назвал сохранение национальных ценностей и Армянской Апостольской Церкви.