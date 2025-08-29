Пятница, 29 Августа 2025 13:43

АрмИнфо. В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РА, были получены очевидные фактические данные о попытке ограбления банка.

Согласно сообщению СК, 15 июля 2025 года житель Лорийской области В.М. вошел в кассу обслуживания граждан, расположенную в здании банка, и, забрав лежащую на земле и подлежащую инкассации опечатанную сумку, наполненную 80 миллионами российских рублей, что эквивалентно 392 миллионам 912 тысячам армянских драмов, выбежал из здания банка и направился к припаркованному на тротуаре перед ним автомобилю. За злоумышленником погнались двое посетителей банка, которые задержали В.М. возле автомобиля. Чтобы оставить у себя похищенные деньги, он умышленно применил к двоим шроажданам слезоточивый газ, но, встретив сопротивление, оставил сумку с деньгами и скрылся.

В отношении В.М. возбуждено публичное уголовное преследование. по статье о покушении на разбой. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с подпиской о невыезде.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено надзорному прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.