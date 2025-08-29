Пятница, 29 Августа 2025 13:40

АрмИнфо. Эрик Бегларян, адвокат Арташеса Варданяна, насильственно депортированного из Арцаха, сообщил о смерти своего подзащитного в уголовно- исправительном учреждении "Армавир".

На своей странице в Facebook адвокат, обращаясь к генеральному прокурору РА Анне Вардапетян и к Защитнику прав человека РА Анаит Манасян, подчеркнул, что Арташес Варданян скончался 28 августа 2025 года. "Он долгое время жаловался на ухудшение состояния своего здоровья, но, к сожалению, на эти жалобы не было принято должного решения. Несмотря на многочисленные жалобы, он не был переведен в больницу или специализированное медицинское учреждение для получения надлежащей медицинской помощи. Игнорирование жалоб и отсутствие должного реагирования, по всей вероятности, привели к трагическому исходу, о котором я вынужден сообщить сегодня", - отмметил Эрик Бегларян.

Принимая во внимание вышеизложенное, он обратился к генпрокурору и Омбудсмену с просьбой : провести полное расследование причин смерти Арташеса Варданяна, выяснить, имели ли место случаи бездействия, халатности или неисполнения законных обязанностей со стороны ответственных сотрудников исправительного учреждения. "И самое главное, дать чёткую правовую оценку их действиям или бездействию.

Считаю, что детальное расследование данного случая и надлежащее правовое реагирование имеют большое значение не только с точки зрения восстановления справедливости, но и с точки зрения предотвращения подобных случаев", - написал адвокат.