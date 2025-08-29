|МККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организации
|СНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен Алексанян
|Плановые отключения электроэнергии 1 сентября
|Захарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретически
|Плачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутат
|Глава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в Баку
|Главы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странами
|Здание детского сада возвращено государству - Пашинян
|Арсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер Айвазян
|Генсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС
|Экс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна Андреасян
|В генплан Академгородка внесены определенные изменения
|Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о "коридоре"
|Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта "Перекресток мира"
|Нарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлением
|В МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 году
|Общеобразовательные школы Армении перейдут в ведение Министерства образования, науки, культуры и спорта
|<Возвращения бывших в новой обертке не будет>: Нарек Карапетян
|В Армении завершено расследование дела о попытке похищения из банка денег
|Адвокат сообщил о смерти своего подзащитного в УИУ "Армавир"
|<Только один из трех подписантов Вашингтонских документов - президент США не обманывал армянский народ>: вице-президент ГК <Ташир>
|В Армении основано движение <По-нашему>. Созданная на его основе партия примет участие в предстоящих парламентских выборах
|Окончательно Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху будет ликвидирована к декабрю 2025 года - постпред РФ
|Америабанк представляет первые цифровые бизнес-карты в Армении
|Пашинян из Китая отправится в Японию
|Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Китай
|Турецкий министр: вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсуждался в координации с Анкарой
|Скончался Родион Шедрин, имевший тесные личные и творческие связи с Арменией
|СК Армении: Восстановлен нанесенный государству ущерб в размере 345 млн драмов
|Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам
|К началу нового учебного года готовится и полиция Армении
|Макунц назначена главным советником Пашиняна
|В Ереване будут проведены Всеармянские соревнования по стрельбе
|Вице-председатель АНК требует от генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра РА
|В Москве состоялась встреча Министров иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации
|Дабы не отставать: Пашинян опубликовал фотографии с вашингтонских переговоров с надписью Трампа
|Офис Роберта Кочаряна ответил на сегодняшние высказывания Никола Пашиняна
|ARAR: Большая половина общественности не согласна с внешней политикой властей Армении
|Опрос: Самым высоким уровнем доверия общественности в Армении пользуются армия и церковь
|Секретарь Совбезa Армении отбудет в Иран
|Плановые отключения электроэнергии 29 августа
|В Ереване обсуждены возможности сотрудничества между Арменией и Египтом в политической, экономической и в других сферах
|Архиепископу Микаелу Аджапахяну грозит до пяти лет тюрьмы
|"Самое время обнародовать": Зурабян требует от Пашиняна представитьотклоненные им планы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|С 1 сентября вступит в силу новая система расчета, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам
|Ашотян: формулировка премьера "правительство - это я" была не только диагнозом безнаказанной гордыни, но и откровенного авторитаризма
|Нарек Карапетян: еще одно такое заявление премьера, и окончательная победа в арбитражном суде неизбежна
|Предеметные обсуждения с Азербайджаном и США после вашингтонских соглашений стартуют с сентября - премьер
|Премьер РА: Заявление премьер-министра Израиля по Геноциду армян не отвечает интересам Республики Армения
|Премьер: Призываю Ктрича Нерсисяна добровольно покинуть резиденцию Католикоса
|Замруководителяя аппарата премьера РА назначен членом Конкурсного совета Комиссии по предотвращению коррупции
|Спецпредставитель ЕС: Процесс между Азербайджаном и Арменией вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в регионе
|МБРР выделит грант в размере $1,5 млн. на улучшение экологической обстановки на химзаводе <Наирит>
|Никол Пашинян: Мир уже необратим
|"Электрические сети Армении" должны служить интересам армянского народа - Пашинян
|Бывший посол Армении в США Лилит Макунц будет назначена главным советником премьер-министра
|Опрос ARAR: 73% респондентов не верят в достижение долгосрочного мира с Азербайджаном посредством переговорного процесса
|Премьер-министр Армении в конце сентября посетит с визитом Российскую Федерацию
|Посол Ирана завершает свою дипломатическую миссию в Армении
|Министр: необходимо качественно и своевременно выполнить все ремонтные работы в мемориальном комплексе Геноцида армян
|Читать больше
АрмИнфо. Эрик Бегларян, адвокат Арташеса Варданяна, насильственно депортированного из Арцаха, сообщил о смерти своего подзащитного в уголовно- исправительном учреждении "Армавир".
На своей странице в Facebook адвокат, обращаясь к генеральному прокурору РА Анне Вардапетян и к Защитнику прав человека РА Анаит Манасян, подчеркнул, что Арташес Варданян скончался 28 августа 2025 года. "Он долгое время жаловался на ухудшение состояния своего здоровья, но, к сожалению, на эти жалобы не было принято должного решения. Несмотря на многочисленные жалобы, он не был переведен в больницу или специализированное медицинское учреждение для получения надлежащей медицинской помощи. Игнорирование жалоб и отсутствие должного реагирования, по всей вероятности, привели к трагическому исходу, о котором я вынужден сообщить сегодня", - отмметил Эрик Бегларян.
Принимая во внимание вышеизложенное, он обратился к генпрокурору и Омбудсмену с просьбой : провести полное расследование причин смерти Арташеса Варданяна, выяснить, имели ли место случаи бездействия, халатности или неисполнения законных обязанностей со стороны ответственных сотрудников исправительного учреждения. "И самое главное, дать чёткую правовую оценку их действиям или бездействию.
Считаю, что детальное расследование данного случая и надлежащее правовое реагирование имеют большое значение не только с точки зрения восстановления справедливости, но и с точки зрения предотвращения подобных случаев", - написал адвокат.
|МККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организации
|СНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен Алексанян
|Плановые отключения электроэнергии 1 сентября
|Захарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретически
|Плачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутат
|Глава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в Баку
|Главы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странами
|Здание детского сада возвращено государству - Пашинян
|Арсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер Айвазян
|Генсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС
|Экс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна Андреасян
|В генплан Академгородка внесены определенные изменения
|Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о "коридоре"
|Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта "Перекресток мира"
|Нарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлением
|В МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 году
|Общеобразовательные школы Армении перейдут в ведение Министерства образования, науки, культуры и спорта
|<Возвращения бывших в новой обертке не будет>: Нарек Карапетян
|В Армении завершено расследование дела о попытке похищения из банка денег
|Адвокат сообщил о смерти своего подзащитного в УИУ "Армавир"
|<Только один из трех подписантов Вашингтонских документов - президент США не обманывал армянский народ>: вице-президент ГК <Ташир>
|В Армении основано движение <По-нашему>. Созданная на его основе партия примет участие в предстоящих парламентских выборах
|Окончательно Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху будет ликвидирована к декабрю 2025 года - постпред РФ
|Америабанк представляет первые цифровые бизнес-карты в Армении
|Пашинян из Китая отправится в Японию
|Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Китай
|Турецкий министр: вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсуждался в координации с Анкарой
|Скончался Родион Шедрин, имевший тесные личные и творческие связи с Арменией
|СК Армении: Восстановлен нанесенный государству ущерб в размере 345 млн драмов
|Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам
|К началу нового учебного года готовится и полиция Армении
|Макунц назначена главным советником Пашиняна
|В Ереване будут проведены Всеармянские соревнования по стрельбе
|Вице-председатель АНК требует от генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра РА
|В Москве состоялась встреча Министров иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации
|Дабы не отставать: Пашинян опубликовал фотографии с вашингтонских переговоров с надписью Трампа
|Офис Роберта Кочаряна ответил на сегодняшние высказывания Никола Пашиняна
|ARAR: Большая половина общественности не согласна с внешней политикой властей Армении
|Опрос: Самым высоким уровнем доверия общественности в Армении пользуются армия и церковь
|Секретарь Совбезa Армении отбудет в Иран
|Плановые отключения электроэнергии 29 августа
|В Ереване обсуждены возможности сотрудничества между Арменией и Египтом в политической, экономической и в других сферах
|Архиепископу Микаелу Аджапахяну грозит до пяти лет тюрьмы
|"Самое время обнародовать": Зурабян требует от Пашиняна представитьотклоненные им планы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|С 1 сентября вступит в силу новая система расчета, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам
|Ашотян: формулировка премьера "правительство - это я" была не только диагнозом безнаказанной гордыни, но и откровенного авторитаризма
|Нарек Карапетян: еще одно такое заявление премьера, и окончательная победа в арбитражном суде неизбежна
|Предеметные обсуждения с Азербайджаном и США после вашингтонских соглашений стартуют с сентября - премьер
|Премьер РА: Заявление премьер-министра Израиля по Геноциду армян не отвечает интересам Республики Армения
|Премьер: Призываю Ктрича Нерсисяна добровольно покинуть резиденцию Католикоса
|Замруководителяя аппарата премьера РА назначен членом Конкурсного совета Комиссии по предотвращению коррупции
|Спецпредставитель ЕС: Процесс между Азербайджаном и Арменией вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в регионе
|МБРР выделит грант в размере $1,5 млн. на улучшение экологической обстановки на химзаводе <Наирит>
|Никол Пашинян: Мир уже необратим
|"Электрические сети Армении" должны служить интересам армянского народа - Пашинян
|Бывший посол Армении в США Лилит Макунц будет назначена главным советником премьер-министра
|Опрос ARAR: 73% респондентов не верят в достижение долгосрочного мира с Азербайджаном посредством переговорного процесса
|Премьер-министр Армении в конце сентября посетит с визитом Российскую Федерацию
|Посол Ирана завершает свою дипломатическую миссию в Армении
|Министр: необходимо качественно и своевременно выполнить все ремонтные работы в мемориальном комплексе Геноцида армян
|Читать больше
|Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён", не имеют под собой оснований
|Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
|Эксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решения
|Читать больше
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов