АрмИнфо. В Ереване состоялась презентация движения <Мер дзевов> (<По-нашему>), учрежденное арестованным бизнесменом, главой ГК <Ташир> Самвелом Карапетяном. Движение призвано объединить людей, готовых служить стране и обществу.

Напомним, что л с анонсом о создании в ближайшие дни движения <По-нашему> Самвел Карапетян выступил 13 августа - за день до рассмотрения в Антикоррупционном суде ходатайства о продлении срока его ареста. <Наши цели: развитие экономики, создание реальных возможностей для бизнеса и обогащения, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление репутации Армении как надёжного партнёра, обеспечение права народа Арцаха на достойную жизнь, возвращение молодёжи веры в будущее путём развития системы образования, сохранение и защита нашей Святой Церкви>, - говорилось в заявлении бизнесмена.

<В общественно-политической жизни Армении мы достигли точки, когда ожидания народа не оправдываются. Сеются ненависть и противоречия>, - заявил сегодня племянник бизнесмена, экономист и специалист международного права руководитель движения <По- нашему> Нарек Карапетян.

Он выразил сожаление в связи с тем, что <некоторые люди так и не трансформировались из редактора оппозиционной желтой прессы в государственного - объединяющего политического деятеля>. <Ненависть в оппозиции, ставшая ответом на несправедливость, мешает ей видеть ситуация хладнокровно и без эмоций>, - добавил он.

Он напомнил, что ранее жителей Армении называли <гордыми гражданами>, сейчас же убеждают, что необходимо постоянно идти на уступки, потому что иначе - невозможно.

<Но армянский народ может это сделать по-своему. Сегодня мы заявляем об учреждении добровольного движения <По-нашему>, - заявил Карапетян.

Он ответил на вопрос, почему объявляется о старте движения, а не политической партии. <Движение удобный формат для объединения, оно не политизировано, его членами могут быть представители разных профессий и взглядов, которые могут помогать нам в свободное время>,

- сказал Карапетян.

По его словам, это не означает, что не будет создана партия, поскольку создание движения - это первый этап. На втором этапе будет создана партия, которая примет участие в предстоящих парламентских выборах.

<Будет создано пять рабочих групп по пяти направлениям. Первая группа будет нацелена на создание новой экономике: работа и благосостояние для всех>, - сказал Карапетян.

Вторым направлением, по его словам, станет <Большая армянская семья>. В рамках данного направления будет выработана молодежная политика и шаги, нацеленные на демографический рост. Третья группа будет заниматься разработкой концепции внешней политики, четвертая - программ поддержки одаренных молодых людей. Во главе угла третьего направления движения Нарек Карапетян назвал сохранение национальных ценностей и Армянской Апостольской Церкви.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра Никола Пашиняна. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна.