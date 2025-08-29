Пятница, 29 Августа 2025 11:38

АрмИнфо. Америабанк представляет цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов, предлагая им инновационное, безопасное и доступное решение. Цифровые бизнес-карты становятся доступны сразу после заказа и активации, не дожидаясь выпуска физической карты; они сокращают использование пластика и обеспечены современной цифровой защитой.

Это инновационное решение предлагает клиентам реальные преимущества за счет снижения затрат, ускорения процессов и повышения удобства пользования. Держатели цифровых карт могут пользоваться всеми привилегиями, предоставляемыми физической картой того же класса, например, в случае цифровой карты Platinum, – бесплатным доступом в бизнес-залы DragonPass по всему миру, услугой ускоренного обслуживания в европейских аэропортах (Fast Track) и т. д.

Отметим, что цифровую бизнес-карту можно заказать как отдельно, так и в рамках пакета услуг; в этом случае клиент также получает счета в драмах РА и иностранной валюте и систему Интернет-банкинг/Мобайл банкинг для двух пользователей.

Для более подробной информации о цифровой карте, а также о процедуре подачи заявки, перейдите по ссылке.

