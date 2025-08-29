Пятница, 29 Августа 2025 11:34

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян посетит Китайскую Народную Республику с рабочим визитом с 30 августа по 3 сентября.

<В ходе визита премьер-министр примет участие в заседании саммита ШОС в формате <ШОС+> и мероприятиях в его рамках.

Запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

В ходе визита премьер-министр проведет двусторонние встречи с зарубежными коллегами>, - говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.

Ранее помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (КНР). Визит подтвердила пресс-секретарь главы армянского правительства.

Затем стало известно, что Пашинян примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине. Сообщалось, что Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.