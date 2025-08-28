Четверг, 28 Августа 2025 21:16

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал фотографии с переговоров в Вашингтоне с надписью президента США Дональда Трампа <Nikol you are great>.

<Известные уже фотографии с надписью президента Трампа>, - написал Пашинян в социальных сетях.

Он также поблагодарил президента Трампа за <столь почетные фотографии, подарки и надпись>.

На днях президент США Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву два снимка, на которых они запечатлены вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На снимках он оставил Алиеву личное послание, которое тот обнародовал в своих соцсетях. Так, в углу обоих фотографий на английском написано: <Ilham, you are a great leader>. Об этом сообщил Ильхам Алиев на своей странице в соцсети X. <Выражаю благодарность президенту Дональду Трампу, который подарил мне исторические фотографии и написал добрые слова>, - написал Алиев.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.