АрмИнфо. Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Баграт Микоян отреагировал на сегодняшние высказывания премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Так, сегодня на брифинге после заседания правительства Пашинян выразил мнение, что результатами последних парламентских выборов в Армении армянский народ показал бывшим лидерам страны Левону Тер-Петросяну, Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну их место. <Я считаю, что наш народ указал Сержу Саргсяну на его место, Роберту Кочаряну - на его место, Левону Тер-Петросяну - на его место. Давайте также отметим, что они, за исключением Левона Тер-Петросяна, - это люди, которые никогда не побеждали на выборах в Армении. Понимаете, Серж Саргсян, Роберт Кочарян, Левон Тер-Петросян, за исключением выборов 1991 года, никогда не побеждали на легитимных, демократических выборах. А вы говорите, что в Армении имеют место задержания. Когда я отправляюсь в регионы и общаюсь с людьми, то чаще всего меня обвиняют в том, что они все еще присутствуют в политической жизни Армении. А мне приходится оправдываться перед народом Армении в связи с тем, что Серж Саргсян, Роберт Кочарян все еще что-то говорят. Но, думаю, что на предстоящих выборах у нашего народа будет возможность окончательно отрезать и вырвать с корнем политические языки и Сержа Саргсяна, и Роберта Кочаряна. Причем это должно произойти политическим путем, это должно произойти цивилизованным путем, а с правовыми процессами мы не имеем дело>, - отметил Пашинян.

<Президента Кочаряна больше всего винят в том, что эти люди всё ещё существуют в нашей политической жизни>, - сказал Баграт Микоян и добавил: <Я думаю, что на предстоящих выборах наш народ воспользуется возможностью, чтобы окончательно отрезать их лживые политические языки и выбросить их на ближайшую свалку. И я думаю, что это произойдёт политическим и цивилизованным путём>.