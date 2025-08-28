Четверг, 28 Августа 2025 20:10

АрмИнфо. Большая половина общественности несогласна с внешней политикой властей Армении. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Политические проблемы: текущая ситуация и перспективы", проведенного исследовательским фондом ARAR.

В частности, согласно опросу, против внешнеполитического курса властей высказались 54,3% респондентов, согласны с ним - 38,5%, а 7,1% затруднились или отказались ответить.

Среди граждан с низким уровнем обеспеченности недовольны внешней политикой 68,2%, а 27,3% - считают ее вполне приемлемой, и 5,5% - затруднились/отказались ответить. Вместе с тем, 59,2% респондентов, имеющих высшее образование, считают, что внешняя политика выбрана неверно, 34,2% - придерживаются обратного мнение. При этом 52.8% опрошенных, не получивших высшее образование, несогласны с внешним курсом, 39,9% - согласны.

При этом мнения граждан с высоким уровнем обеспеченности разделились поровну - 47,2% - поддерживают внешнюю политику, и столько же - считают ее неверной.

На вопрос, с кем Армения должна иметь стратегические отношения, 33% назвали Россию. Как отметили исполнительный директор Фонда Армен Хачикян, наибольше число поддерживающих пророссийский курс приходится на граждан, несогласных с внешней политикой правительства, имеющих низкий уровень обеспеченности и проживающих в сельских местностях. При этом за вывод российской 102-й базы из Армении проголосовало 38% респондентов, тогда как 58% - выступили против. В их числе большинство представлено теми респондентами, которые не поддержали ведомую правительством внешнюю политику.

За развитие стратегических отношений с США высказались 22% опрошенных, столько же за ЕС, с Индией Армению видят в стратегическом партнерстве менее 7% опрошенных, с Турцией - 0,4%. Относительно Ирана Хачикян отметил, что осенью 2024г. развитие стратегических отношений с Ираном поддерживали 26,5% респондентов, но с течением времени этот показатель пошел на спад.

Отметим, что опрос проводился в период с 17 июля по 5 августа среди 1015 граждан, проживающих как в Ереване, так и в городских и сельских населенных пунктах Армении. Опрос осуществлялся посредством телефонных звонков, ошибка выборки +/- 3%.

ARAR - гражданский исследовательский фонд, основанный в 2014 году. Его миссия - разработка и внедрение фундаментальных решений для ключевых вызовов, стоящих перед Арменией. Фонд регулярно проводит социологические опросы, результаты которых способствуют пониманию общественного мнения и служат основой для рекомендаций и проведения реформ.