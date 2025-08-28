Четверг, 28 Августа 2025 20:09

АрмИнфо.Церковь и Вооруженные силы Армении неизменно пользуются самым высоким уровнем доверия и авторитета армянской общественности. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Политические проблемы: текущая ситуация и перспективы", проведенного исследовательским фондом ARAR.

В частности, наиболее высокий кредит доверия имеют Вооруженные Силы - их деятельность одобрили 62% респондентов. Из общего числа опрошенных высоко оценивают эту структуру (80%) граждане в возрасте от 18 до 34 лет.

Свою поддержку Церкви высказали 60% респондентов, из них 76% - представители возрастной категории от 18 до 34 лет. При этом призыв Церкви к единению готовы поддержать 45% респондентов (подавляющее большинство представлено молодежью), против высказались - 53%.

Самый высокий уровень недовольства общественности относится к деятельности Национального Собрания Армении - 58,5%. Работой парламента удовлетворены лишь 18,5% респондентов. Примечательно, что среди недовольных 66% приходится на жителей Еревана.

Вместе с тем, работой правительства страны недовольны 46% опрошенных. Положительно оценили работу Кабмина лишь 28%. Как и в случае с Национальным Собранием, наиболее ярко сое недовольство правительством выразили жители столицы Армении и прилегающих к ней населенных пунктов, а также те социально необеспеченные граждане. Большинство респондентов (60,3%) высказались критически и к внутренней политике властей. Поддержали ее - 36,1% опрошенных. В столице доля недовольных внутренней политикой властей составила 59,1%, в селах - 54,8%. Причем малообеспеченные люди, в большинстве своем - 72,7% - считают эту политику неверной, и лишь 25,5%-м отметили, что она их вполне устраивает. Примечательно, что среди респондентов с высоким уровнем обеспеченности 49,1% поддерживают курс властей, такой же процент высказался против. Из числа опрошенных, имеющих высшее образование, - 65,4% недовольны внутренней политикой правительства, 33,8% - довольны. Среди респондентов, не имеющих высшего образования, против выбранного курса властей выступает 58,8%, 36,8% - подобный расклад вполне устраивает.

Тем не менее, против возвращения бывших властей высказались 79,5% опрошенных, тогда как лишь 17,6% - положительно относятся к их возвращению во власть.

Предыдущие опросы, как отметили в Фонде, имели аналогичные результаты

- в среднем для 70% опрошенных неприемлем приход к власти бывших ее руководителей.

На вопрос, что является основной проблемой для граждан - большинство назвало международное признание Геноцида армян, на втором месте - обеспечение бесплатного здравоохранения и образования. Далее следует вопрос сохранения национальных и духовных ценностей и в последнюю очередь общественность беспокоит выявление несправедливостей, учиненных в прошлом.

Отметим, что опрос проводился в период с 17 июля по 5 августа среди 1015 граждан, проживающих как в Ереване, так и в городских и сельских населенных пунктах Армении. Опрос осуществлялся посредством телефонных звонков, ошибка выборки +/- 3%.

ARAR - гражданский исследовательский фонд, основанный в 2014 году. Его миссия - разработка и внедрение фундаментальных решений для ключевых вызовов, стоящих перед Арменией. Фонд регулярно проводит социологические опросы, результаты которых способствуют пониманию общественного мнения и служат основой для рекомендаций и проведения реформ.