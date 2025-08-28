Четверг, 28 Августа 2025 18:05

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 27, 27а, 29, 29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 5-118 на улице Ареставорнери, частные дома 1, 3 на улице Грохнери, частные дома 12, 16 на улице Кори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома на 11-29 на 25-ой улице Арабкира, 1-13 на 35-ой улице Арабкира, 39-ая, 47-ая улицы Арабкира, частные дома 1-6 на 47-ой улице Арабкира, жилые дома 2-30 на 49-ой улице; жилые дома 3-6, 9, 9а на 51-ой улице Арабкира, жилые дома 1-3/1, 1/14-1/40, 7Б-9/4, 11А на пр. Азатутяна, жилые дома 17, 18 наулице Юсисаин Чарагайт, частные дома 49-138 на улице Заряна, жилые дома 3-13 на улице Давтяна, жилые дома 144/3, 144/9 на улице Антараин, частные дома 1-42 на улице Чолакяна, частные дома 11-60 на улице Тиграняна, частные дома 1-55 на улице Папазяна, жилые дома 2/3-2/7, 6, 6/1 на улице Адонца, жилые дома 5-10 и частные дома 5-11 у Канакер ГЭС, частные дома 5/9-5/162 на улице Гапанцяна, жилые дома 1-50Б, 53-59, 59Г, 65/2-71, 68, 70-70, 75-77, 79-85, 84/1 и частные дома 57-67 на пр. Баграмяна, частные дома 3-9 на 3-ем переулке пр. Баграмяна, жилые дома 2-4 и частные дома 14-81, 26-61, 46-85 на улице Ерзнкяна, школа N125, жилые дома 4-10, 12-33, 16-18, 19-33 и частные дома 1-19, 14-31, 37-39 на улице Орбели, жилые дома 1-3А, 2, 7-7А и частные дома 10А-12А на улице Сундукяна, жилые дома 2/3-4, 8-10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Кочара; частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзора, частные дома 10-22/14 на 1-ом переулке, жилые дома 57/1-78/41 и частные дома 39-69Ա, 51/1-78А на улице Айгедзори, жилые дома 27-27/1 на улице Гюльбенкяна, частные дома 6-27 на 2-ом переулке Киевяна, жилые дома 2-4 на улице Аветисяна, жилые дома 1-3 на улице Амбардзумяна, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, жилой дом 7/1 на улице абгара Тагавора, здания школ NN78, 172;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улица Вильнюса, ясли-детские сады NN119, 120 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 21, 25, 13, 15, 15/1 на улице Эстонакан, жилые дома , 8, 8Ա, 10/1, 10, 10/2, 10/3, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 34 на улице Арзуманяна, жилой дом 2/1 на улице Абеляна, частично улица Шинарарнери,

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Тычины, Р. Меликяна, Себастия; жилые дома 22/1, 22/2, 22/3, 24, 26 на улице Себастия;

в Арарат ской области:

10։00-13։00 частично улица Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат; частично села Таперакан, Урцаландж;

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 частично село Гладзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00 -13:00 станция “Внасазерцман”, частично улицы Сарворнери, Маштоца, Сурб Гаяне, квартал “Дзахапня”, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайк ской области:

11։00-1 4 ։00 квартал “2-рд дашт” в селе Джрвеж; 2-ой квартал села Дзорахбюр;

11։00-17։00 частично село касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, улицы П. Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик улицы Вазгена Саргсяна в общине Зовуни; село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорий ской области:

11:00-13:00 Сари Тах в селе Дарпас; села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

11:00-15:00 села Мгарт, Кармир Агек.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.