АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 28 авагуста принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Армении Серенад Гамиль, завершающую свою дипломатическую миссию.

Как передает пресс-служба президента, в ходе встречи Ваагн Хачатурян поблагодарил посла за плодотворную работу, проделанную в период её дипломатической службы, и значительный вклад в укрепление отношений между двумя странами.

Серенад Гамиль, в свою очередь, поблагодарила за приём и поддержку, оказанную президентом и властями во время её пребывания в Армении. Посол подчеркнула, что у неё остались тёплые и добрые воспоминания об Армении.

В ходе встречи обсуждались возможности реализации имеющегося потенциала сотрудничества между Арменией и Египтом в политической, экономической, культурной, туристической и других сферах.

Были отмечены двусторонние инициативы и взаимные визиты, реализуемые на различных уровнях, перспективы стимулирования двусторонних инвестиций, способствующие углублению связей между деловыми кругами и формированию новых отношений.

Стороны обсудили перспективы укрепления как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества. В этом контексте президент отметил, что именно на это направлена выдвинутая правительством Армении программа "Перекресток мира", для реализации которой в настоящее время созданы благоприятные условия с учетом происходящих событий на пути установления стабильного мира в регионе.