Четверг, 28 Августа 2025 17:45

АрмИнфо. Выступая на сегодняшнем брифинге и комментируя трёхстороннюю декларацию, подписанную 8 августа в Вашингтоне, премьер-министр Никол Пашинян попытался возразить тем, кто утверждает, что документ не имеет юридической силы и не может рассматриваться в качестве мирного соглашения. Об этом на своей странице в Фейсбук написал вице-председатель Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян. Ссылаясь на заявление премьера о том, что на протяжении всего карабахского конфликта документ, который с 1994 года и до конца обсуждался, назывался "Декларацией между президентами Республики Армения и Республики Азербайджан", он отметил, что Пашинян лжет, поскольку документы, обсуждавшиеся под эгидой Минской группы ОБСЕ и уже опубликованные, имеют иные формулировки и статусы. В этой связи Зурабян представил некоторые из них: "Всеобъемлющее соглашение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта" (июль 1997г.), "Соглашение о прекращении вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе" (декабрь 1997г.),

"О принципах всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского вооружённого конфликта" (ноябрь, 1998г). Все эти документы, по его словам, можно найти на сайте официального представителя России в тот период - Владимира Казимирова. "Остальные проекты пока не были опубликованы ни одним авторитетным источником. Однако и этого достаточно, чтобы понять, что серийный лжец Пашинян вновь прибегает ко лжи, чтобы прикрыть собственные провалы", - написал Зурабян.

Вместе с тем он обратился к главе правительства Армении, спросив, когда последний опубликует планы по урегулированию конфликта, которые, были якобы переданы ему в 2019 году и которые он отклонил ради спасения независимости Армении? "Самое время обнародовать эти планы и доказать обществу, что предложения, представленные США, Францией и Россией, действительно содержали

угрозу для нашей независимости и именно поэтому были отвергнуты тобой", - отметил замглавы АНК.