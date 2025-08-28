Четверг, 28 Августа 2025 16:46

АрмИнфо. С 1 сентября вступит в силу новая система расчета, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов РА.

Согласно источнику, платформа, созданная технологическим центром "Норк" Министерства дополняет информационные базы данных Министерства здравоохранения и Комитета государственных доходов, в которых на основе имеющихся данных планируется рассчитывать необходимые формулы и, соответственно, назначать пособия. Министерство труда и социальных вопросов уточняет, что согласно новым правилам, бумажные листки по нетрудоспособности больше не выдаются. В случае нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, женщина обращается в соответствующую медицинскую организацию, на ее имя в электронной системе здравоохранения открывается листок нетрудоспособности, который автоматически передается в соответствующую информационную систему, поддерживаемую Единой социальной службой.

Информация об инвалидности лица, полученная из электронной системы здравоохранения, как при открытии, так и при закрытии листка по нетрудоспособности, автоматически передается Единой социальной службой в Комитет государственных доходов, который, в свою очередь, предоставляет эту информацию работодателю.

После закрытия листка нетрудоспособности из Комитета государственных доходов автоматически поступают необходимые данные для расчета пособия (о доходах, полученных лицом за предыдущие 12 месяцев).

Размер пособия автоматически рассчитывается на основании полученных данных, после чего сумма, подлежащая выплате из государственного бюджета РА, перечисляется для выплаты, а информация о сумме, подлежащей выплате из средств работодателя, повторно передается работодателю через Комитет государственных доходов для осуществления предстоящей выплаты заработной платы. Работник также выплачивает часть пособия, подлежащую выплате из собственных средств (за первые 7 дней нетрудоспособности).

Выплата пособия будет осуществляться исключительно в безналичном порядке через банк, выбранный гражданином. При этом банк выбирается гражданином при оформлении листка о нетрудоспособности. Если у гражданина имеется открытый счёт в выбранном им банке (не депозитный или ссудный), то сумма пособия, подлежащая выплате из государственного бюджета, будет перечислена на этот счёт. Если у гражданина нет открытого счёта в выбранном им банке, то будет открыт новый счёт для единовременной выплаты, и сумма пособия будет выплачена с этого счёта.

Пособие по беременности и родам для безработных также будет назначаться по новой системе на основе данных, полученных из электронной системы здравоохранения. После расчета пособия и перевода его на выплату через вновь созданную систему, гражданин будет уведомлен, а более подробную информацию о начисленном пособии (включая размер среднемесячного дохода, послужившего основанием для расчета пособия) он сможет получить после регистрации и прохождения идентификации на единой платформе Службы социальной защиты РА e­social.am.

Таким образом, если первый день инвалидности или отпуска по беременности и родам приходится на 1 сентября 2025 года или позднее, гражданину не потребуется подавать заявление или документы в территориальный центр Единой социальной службы или работодателю. Заявление в Единую социальную службу подается только в случаях, когда пособие должно быть выплачено в качестве невыплаченной суммы в связи со смертью, на основании судебного акта, лицу, информация о котором в соответствии с законодательством РА считается ограниченно доступной.

Напомним, что согласно ранее действовавшим правилам, для назначения, исчисления и выплаты пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам работник представлял работодателю листок нетрудоспособности, на основании которого последний рассчитывал, назначал и выплачивал пособие, после чего работодателю из государственного бюджета возмещалась сумма пособия, подлежащая выплате из государственного бюджета.