Четверг, 28 Августа 2025 16:45

АрмИнфо. Сегодня премьер­министр РА Никол Пашинян был отчасти честен, его формулировка "правительство - это я" была не только диагнозом безнаказанной гордыни, но и откровенного авторитаризма, бушующего в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-председатель Республиканской партии Армен Ашотян.

В целом, как подчеркнул политик, одержимость Пашиняна ложью трансформируется: если раньше он лгал о прошлом, настоящем и будущем, то вот уже несколько недель он раскрывает практически все свои карты, по крайней мере, в отношении прошлого (см. послание от 23 августа). "Однако в такой самозабвенной гордыне его искренность не до конца очевидна. Ещё честнее было бы повторить не мысль Людовика XIV ("Государство - это я"), а Людовика XV: "После меня хоть потоп", ведь именно по этому принципу он обращается к теме народа и государства", - отметил зампред РПА. В то же время, продолжил Ашотян, пример французских королей совсем не в его пользу, ведь если они просвещённые, то Никол - "светоч тёмных мыслей". абсолютизм. "Что касается фантазии об "отрезании политических языков Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну на выборах руками народа", то, с одной стороны, отрадно, что на этот раз он пытается опереться на армянский, а не на азербайджанский народ. А с другой стороны, эта "надежда" весьма странная, ведь в реальной жизни те же люди выражаются в таких фантазиях о нём, что даже в самых коррумпированных категориях сайтов нет подобных видеороликов. Никол, правительство, да, вы, но государство не ваше, оно наше, оно моё, оно принадлежит армянам", - заявил политик.