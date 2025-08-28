Четверг, 28 Августа 2025 16:10

АрмИнфо. Команда юристов ГК "Ташир" выражает благодарность премьер-министру Армении Николу Пашиняну за его заявления по электросетям, еще одно такое заявление, и окончательная победа в арбитражном суде неизбежна. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент ГК "Ташир" Нарек Карапетян.

"Сегодня Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, что в правительстве высказали позицию, согласно которой решение арбитражного суда по ЭСА является обязательным, отметил, что тот, кто высказал такую позицию, пусть пишет заявление и уходит. "Правительство - это я, и ни у кого не может быть мнения, противоречащего моей позиции. Если в правительстве есть такие люди, пусть пишут заявление и уходят, иначе я их уволю", - заявил премьер - министр РА.

В этой связи Карапетян отметил, что за подобные заявления юристы ГК выражают признательность премьер-министру РА. "Еще одно такое заявление, и окончательная победа в арбитражном суде неизбежна", - отметил вице-президент ГК "Ташир" .