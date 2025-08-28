Четверг, 28 Августа 2025 16:07

АрмИнфо. Предеметные обсуждения с Азербайджаном и США после вашингтонских соглашений стартуют с сентября. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что подобная договоренность была достигнута между сторонами.

Подчеркнув, что после подписания совместной декларации с лидерами США и Азербайджана в Вашингтоне звучали различные мнения, премьер призвал не обращать внимания, поскольку обсуждению будут полежать лишь те вопросы, которые укладываются в рамки 5 зафиксированных принципов: суверенитет, юрисдикция, территориальная целостность, нерушимость границ и взаимность.

"Любая формула, которая выходит хотя бы на немного из-за рамок этих 5 терминов - обсуждаться не будет", - заверил он.