Четверг, 28 Августа 2025 14:39

АрмИнфо. Заместитель руководителя аппарата премьер- министра РА Артур Овсепян назначен членом Конкурсного совета Комиссии по предотвращению коррупции. Решени епринято 28 августа на заседании правительства РА.

Отметим, что с 2004 по 2019 гг. Артур Овсепян ранее работал в отделе международных отношений Комитета госодохов РА. В 2019-2021гг. был советником главы МОНКС, а затем генсеком Комитета по науке. С 2021 года занимает должность заместителя главы аппарата премьера.