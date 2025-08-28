Четверг, 28 Августа 2025 14:16

АрмИнфо. Процесс между Азербайджаном и Арменией вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в регионе. Как передают азербайджанские СМИ, об этом 28 августа в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявила специальнвый представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно.

От имени руководства Европейского Союза и от себя лично она поздравила Алиева с важными результатами, достигнутыми в Вашингтоне в нормализации отношений с Арменией и вопросах мирной повестки. Гроно отметила, что государства-члены Европейского Союза также поддерживают мир, достигнутый между Азербайджаном и Арменией. Спецпредставитель сказала, что ЕС готов поддержать процесс реализации согласованных между двумя странами вопросов, в том числе транспортного коридора.

В свою очередь, Алиев, отметив историческое значение достигнутых в Вашингтоне результатов, особо выделил в этом вопросе роль Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул, что подписанная при посредничестве США Вашингтонская декларация, парафирование мирного соглашения и совместное обращение Азербайджана и Армении об упразднении Минской группы являются важными шагами в мирном процессе. Президент Азербайджана заверил, что Баку поддерживает меры по установлению доверия с Арменией на двусторонней основе. Была еще раз подчеркнута важность налаживания беспрепятственного транспортно-транзитного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахиджеванью, отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества с Европейским Союзом, в частности, в деле обновления транспортной инфраструктуры эксклава.