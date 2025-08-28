Четверг, 28 Августа 2025 14:06

АрмИнфо. Бывший посол Армении в США Лилит Макунц будет назначена главным советником премьер-министра. Об этом 28 августа на брифинге в Ереване заявил сам глава правительства Никол Пашинян.

По его словам, кадровые изменения являются неотъемлемой частью управленческого процесса. "Министр труда и социальных вопросов назначен послом Республики Армения в США, бывший посол Армении в США будет назначена главным советником премьер-министра, председатель Комиссии по вопросам здравоохранения Национального Собрания назначен министром труда и социальных вопросов. Лица, ранее освобожденные от должности министра, получают другие должности, в других местах, в любом случае, это процесс обновления энергии, и они не видят в этом ничего проблемного", - сказал Пашинян.

Следует отметить, что срок полномочий Макунц на посту посла в США истек. 22 августа в посольстве Армении в США состоялся прощальный приём в честь посла Армении в США Лилит Макунц по случаю окончания её полномочий. Новым послом назначен бывший министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.