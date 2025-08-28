Четверг, 28 Августа 2025 13:09

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце сентября посетит с визитом Российскую Федерацию. Об этом он заявил на брифинге в Ереване 28 августа.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что в Москве ждут визита Пашиняна.

"Я рад, что в России ждут моего визита, я всегда жду приглашения в Россию. В Пекине у меня будут контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, а в конце сентября намерен посетить с визитом Российскую Федераци", - сказал Пашинян.

Напомним, что глава армянского правительства примет участие в саммите ШОС в Китае. В саммите, который пройдёт с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, примут участие лидеры более 20 стран и 10 международных организаций, в том числе и президент Азербайджана Альхам Алиев.