Четверг, 28 Августа 2025 12:53

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян 28 августа посетила Мемориальный комплекс Геноцида армян и Музей-институт, где проходит второй этап ремонтных работ. Он включает в себя ремонт наклонных колонн Храма Вечности и крыши административного здания, сообщила пресс-служба МОНКС.

Директор Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян, руководитель архитектурной группы по реставрации мемориального комплекса, заслуженный архитектор Республики Армения, соавтор проекта Мемориального комплекса Геноцида армян и Музея-института Сашур Калашян, а также представители подрядной организации, осуществляющей строительство, представили ход работ. Было отмечено, что в ходе ремонтных работ как музей, так и мемориальный комплекс будут открыты для посетителей и официальных делегаций. 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, все колонны будут отремонтированы, в настоящее время ведутся реставрационные работы первых трёх колонн.

Министр подчеркнула важность качественного и своевременного выполнения работ, отметив символическое значение мемориального комплекса для Армении и армянского народа. Она призвала приложить максимум усилий для соблюдения установленных сроков и обеспечения полной реставрации комплекса на самом высоком уровне. Жанне Андреасян сообщили, что эти работы позволят решить проблему водоотвода, которая существовала десятилетиями. Из-за этого камни колонн крошились, существовала опасность камнепада, а дождевая вода годами попадала в административные и музейные здания. При этом было отмечено, что проводимые работы никоим образом не изменят внешний вид мемориального комплекса.

Для эффективного решения профессиональных задач министр предложила по мере необходимости привлекать потенциал ведущих профессиональных организаций, выслушивая их мнения и замечания.

Жанне Андреасян также были вручены образцы плит и краеугольных камней, которые будут закреплены на тыльной стороне столбов после завершения гидроизоляционных работ.

Двухэтапная реновация Музея-института Геноцида армян началась в конце 2024 года. Первый этап включал в себя работы по улучшению системы орошения зеленых насаждений, прилегающих к Мемориальному комплексу Геноцида армян, в рамках которых в парке была запущена система капельного орошения.

Ранее Жанна Андреасян сообщала, что на ремонтные работы направлено 800 млн драмов.